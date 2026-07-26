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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

سفر نخست وزیر لبنان به عراق 

سفر نخست وزیر لبنان به عراق 

نواف سلام نخست وزیر لبنان در سفری رسمی وارد بغداد پایتخت عراق شد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان در آغاز یک سفر رسمی به عراق، در رأس هیئتی وزارتی شامل یاسین جابر (وزیر دارایی)، جو صدی (وزیر انرژی و آب) و شارل الحاج (وزیر ارتباطات) وارد بغداد پایتخت عراق شد.

وی هنگام ورود به فرودگاه بغداد مورد استقبال فالح ساری، وزیر دارایی عراق قرار گرفت و مراسم استقبال رسمی برای ایشان برگزار شد.

حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق، به خبرگزاری این کشور گفت که علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، امروز در کاخ حکومتی از سلام و هیئت وزارتی همراه او استقبال می‌کند.

وی افزود: «دو نخست‌وزیر دیدار دوجانبه‌ای خواهند داشت که پس از آن نشست گسترده‌تری با حضور وزرای مربوطه از هر دو کشور برادر برگزار می‌شود تا راه‌های تقویت روابط دوجانبه، گسترش مسیرهای همکاری در زمینه‌های توسعه‌ای و انرژی، و همچنین بحث پیرامون مسائل منطقه‌ای و بین‌المللیِ مورد اهتمام مشترک بررسی شود.»

روزنامه لبنانی النهار در این رابطه نوشت که در جریان مذاکرات سلام با علی الزیدی، موضوع پروژه «خط لوله نفت عراق - سوریه - لبنان» مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

سفر سلام به بغداد ابعادی فراتر از روابط دوجانبه دارد؛ چرا که پرونده‌های استراتژیک از جمله احیای خط لوله نفت عراق - سوریه - لبنان و راه‌اندازی مجدد تأسیسات طرابلس در صدر آن قرار دارد؛ موضوعی که در زمانی پیگیری می‌شود که لبنان در تلاش برای تقویت گشایش‌های عربی خود است.

کد مطلب 6899741

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