  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۵ مرداد ۱۴۰۵، ۳:۴۲

نماینده جمهوری‌خواه: جنگ با ایران آمریکا را تضعیف کرده است

نماینده جمهوری‌خواه: جنگ با ایران آمریکا را تضعیف کرده است

یک نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا با انتقاد از سیاست‌های دولت، جنگ با ایران را عامل تضعیف توان نظامی و افزایش هزینه‌های اقتصادی ایالات متحده دانست.

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از المیادین، توماس ماسی، نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا، اعلام کرد: جنگ با ایران موجب تضعیف قابل توجه ایالات متحده شده و دولت این کشور با کاهش توان دفاع موشکی، مصرف ذخایر راهبردی و افزایش بدهی عمومی، منافع داخلی آمریکا را نادیده گرفته است.

وی همچنین دولت آمریکا را متهم کرد که به بهای حمایت از رژیم صهیونیستی، هزینه‌های سنگینی را بر اقتصاد و مردم این کشور تحمیل کرده است.

پیش‌تر پیت هگزت، وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده بود: هزینه جنگ علیه ایران تاکنون به ۳۷.۵ میلیارد دلار رسیده است؛ با این حال شبکه سی‌بی‌اس به نقل از منابع خود گزارش داد: هزینه واقعی این جنگ بیش از رقم اعلام‌شده است و برخی هزینه‌ها، از جمله بازسازی پایگاه‌های آسیب‌دیده آمریکا، در این برآورد لحاظ نشده است.

کد مطلب 6900164

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • لبیک IR ۰۸:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
      0 0
      پاسخ
      انشالله که امریکا بزودی در جهان محو کامل شود

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها