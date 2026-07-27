به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از المیادین، توماس ماسی، نماینده جمهوریخواه کنگره آمریکا، اعلام کرد: جنگ با ایران موجب تضعیف قابل توجه ایالات متحده شده و دولت این کشور با کاهش توان دفاع موشکی، مصرف ذخایر راهبردی و افزایش بدهی عمومی، منافع داخلی آمریکا را نادیده گرفته است.
وی همچنین دولت آمریکا را متهم کرد که به بهای حمایت از رژیم صهیونیستی، هزینههای سنگینی را بر اقتصاد و مردم این کشور تحمیل کرده است.
پیشتر پیت هگزت، وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده بود: هزینه جنگ علیه ایران تاکنون به ۳۷.۵ میلیارد دلار رسیده است؛ با این حال شبکه سیبیاس به نقل از منابع خود گزارش داد: هزینه واقعی این جنگ بیش از رقم اعلامشده است و برخی هزینهها، از جمله بازسازی پایگاههای آسیبدیده آمریکا، در این برآورد لحاظ نشده است.
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