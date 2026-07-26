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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۲

دیدار نخست وزیر عراق با همتای لبنانی درباره تحولات منطقه

دیدار نخست وزیر عراق با همتای لبنانی درباره تحولات منطقه

نخست وزیر عراق روز یکشنبه در بغداد با نواف سلام، همتای لبنانی خود دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، علی الزیدی، نخست وزیر عراق روز یکشنبه در بغداد با نواف سلام، همتای لبنانی خود دیدار و گفتگو کرد تا درباره تقویت روابط دوجانبه، گسترش مشارکت اقتصادی بین دو کشور و آخرین تحولات منطقه‌ای گفتگو کند.

بر اساس بیانیه دفتر رسانه‌ای نخست وزیر عراق، الزیدی اندکی پس از ورود نخست وزیر لبنان به پایتخت عراق برای یک سفر رسمی، از سلام و هیئت وزیران همراهش در کاخ دولت استقبال کرد.

در این بیانیه آمده است که دو نخست وزیر نشستی دو جانبه برای گفتگو درباره روابط دو جانبه، همکاری اقتصادی بین عراق و لبنان و تحولات سراسر منطقه برگزار کردند.

خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که پیش از این، سلام در رأس هیئتی از وزرا شامل یاسین جابر، وزیر دارایی، جو سعدی، وزیر انرژی و آب و همچنین وزیر مخابرات وارد بغداد شده بود.

او در فرودگاه بین‌المللی بغداد مورد استقبال فالح ساری، وزیر دارایی عراق قرار گرفت و مراسم استقبال رسمی در آنجا برگزار شد.

کد مطلب 6899874

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