به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی یکشنبه شب در دیدار با مسئولان مرز حاج‌عمران اقلیم کردستان عراق با بیان اینکه از ارومیه تا پایانه مرزی تمرچین انتقال زائران رایگان خواهد بود، افزود: ظرفیت گسترده پارکینگ، ناوگان حمل‌ونقل عمومی و خدمات پشتیبانی فراهم شده و در سوی عراق نیز انتقال زائران از حاج‌ عمران تا اربیل به‌صورت رایگان انجام می‌شود.

وی همچنین با تاکید بر اینکه مرز تمرچین علاوه بر زائران ایرانی، پذیرای زائران از کشورهای ترکیه، آذربایجان، گرجستان و سایر کشورهای منطقه است، خاطرنشان کرد: امروز تنها نیاز اصلی، اطلاع‌رسانی گسترده برای معرفی این مسیر به مردم، به‌ویژه ساکنان استان‌های شمال‌غرب و شمال کشور است.

استاندار آذربایجان‌غربی از مشارکت گسترده مردم پیرانشهر در خدمت به زائران نیز قدردانی کرد و افزود: موکب‌های مردمی این شهرستان جلوه‌ای ارزشمند از مهمان ‌نوازی و ارادت مردم آذربایجان ‌غربی به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را به نمایش گذاشته است.

رحمانی بر ضرورت گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری آذربایجان‌غربی و اقلیم کردستان عراق تاکید کرد و افزود: توسعه تجارت مرزی و راه‌اندازی هرچه سریع‌تر بازارچه مشترک حاج‌ عمران می‌تواند زمینه رونق اقتصادی، افزایش مبادلات، ایجاد اشتغال و تقویت روابط مردمی در دو سوی مرز را فراهم کند.

بازدید استاندار آذربایجان‌غربی از مرز حاج‌عمران

رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با حضور در مرز حاج‌عمران و دیدار با مسئولان اقلیم کردستان عراق، آخرین وضعیت هماهنگی‌های اجرایی و زیرساختی در مسیر تردد زائران را بررسی کرد.

مسئولان حاج عمران اقلیم کردستان عراق نیز بر تداوم تعامل و هماهنگی‌های مشترک در ایام اربعین تأکید کرده و آمادگی خود را برای ارائه خدمات مطلوب و تسهیل تردد زائران در این گذرگاه بین‌المللی اعلام کردند.

در این بازدید که با همراهی جمعی از مسئولان استانی و محلی انجام شد، ظرفیت‌های موجود در دو سوی مرز برای تسهیل عبور زائران، افزایش هماهنگی‌ های عملیاتی و ارتقای کیفیت خدمات مورد ارزیابی قرار گرفت.

رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با حضور در پایانه مرزی تمرچین و با همراهی جمعی از مسئولان استانی و محلی، از روند آماده‌سازی زیرساخت‌ها، ساماندهی تردد و خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی بازدید کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی با حضور در بخش‌های مختلف پایانه، از نزدیک در جریان روند استقرار امکانات و خدمات مورد نیاز زائران قرار گرفته و بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای میزبانی شایسته از زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) تأکید کرد.

در این بازدید آخرین اقدامات انجام شده برای تسهیل تردد زائران، آمادگی بخش‌های مختلف پایانه مرزی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدمات مورد ارزیابی قرار گرفت.

موکب اهل سنت پیرانشهر جلوه‌ای از همدلی در خدمت به زائران اربعین

استاندار آذربایجان‌غربی در بازدید میدانی از روند خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی، با حضور در موکب اهل سنت پیرانشهر، گفت: این مجموعه نمادی از همبستگی، وحدت اسلامی و مشارکت مردم استان در خدمت به عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.

رضا رحمانی ضمن گفت‌وگو با خادمان و دست‌ اندرکاران این موکب، از تلاش‌های شبانه‌روزی آنان در خدمت به زائران قدردانی و بر ضرورت تداوم ارائه خدمات مطلوب، منظم و در شأن زائران تأکید کرد.

وی همچنین نقش ارزشمند مشارکت مردمی و همراهی اقشار مختلف جامعه به‌ویژه اهل سنت استان در میزبانی از زائران اربعین را جلوه‌ای ماندگار از وحدت، انسجام و همدلی مردم آذربایجان‌غربی عنوان کرده و این همبستگی را از مهم‌ترین سرمایه‌های اجتماعی استان دانست.

در این بازدید که جمعی از مسئولان استانی و محلی نیز حضور داشتند، آخرین وضعیت خدمت‌رسانی، امکانات رفاهی و نحوه پذیرایی از زائران اربعین حسینی بررسی شد.

پایانه مرزی تمرچین به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های کشور در ایام اربعین، نقش مهمی در تسهیل تردد زائران داخلی و خارجی ایفا کرده و هر ساله میزبان جمع زیادی از عاشقان حسینی است.

بهره‌برداری از زائرسرای شهرستان پیرانشهر

زائرسرای شهرستان پیرانشهر با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، جمعی از مسئولان استانی و محلی و همزمان با تدارک گسترده برای میزبانی از زائران اربعین حسینی به بهره‌برداری رسید.

این زائرسرا در زمینی به مساحت یک‌هزار و ۳۶۰ مترمربع احداث شده و عملیات اجرایی آن از سال ۱۴۰۲ آغاز شده بود.

برای احداث این مجموعه بیش از ۴۰ میلیارد تومان هزینه شده و زائرسرا با برخورداری از ۱۰ واحد اقامتی، با هدف ارتقای کیفیت خدمات و اسکان زائران اربعین حسینی به بهره‌برداری رسیده است.