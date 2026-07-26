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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۷

میدان داری مردم سلماس در تداوم شب‌های اقتدار ملی

میدان داری مردم سلماس در تداوم شب‌های اقتدار ملی

ارومیه - در این فیلم تصاویری از میدان داری مردم ولایی سلماس را در حمایت از نیروهای مسلح و رهبری در خیابان می بینید.

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کد مطلب 6900162

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