https://mehrnews.com/x3cFSF ۵ مرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۷ کد مطلب 6900162 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۵ مرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۷ میدان داری مردم سلماس در تداوم شبهای اقتدار ملی ارومیه - در این فیلم تصاویری از میدان داری مردم ولایی سلماس را در حمایت از نیروهای مسلح و رهبری در خیابان می بینید. دریافت 19 MB کد مطلب 6900162 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع حماسی مردم دیار میرزا با نوای «امیر طلاجوران» حضور پرشور گرگانیها در موج ۱۴۸ اجتماع شبانه تداوم حضور پرشور مردم گالیکش در اجتماع شبانه صدو چهل و هشتمین موج حضور زنجانیها در میدان یکصد و چهل و هشتمین شب تجمع مردم بوشهر تداوم حضور مردمی در سنندج؛ روایت ۱۴۷ شب همراهی با ایران برچسبها بیعت با رهبر انقلاب شهرستان سلماس تجمع مردمی
نظر شما