به گزارش خبرنگار مهر، صادق حسین‌زاده‌ملکی یکشنبه شب در آیین افتتاح موکب فرهنگیان و بدرقه دانش‌آموزان و معلمان اعزامی به پیاده‌روی اربعین حسینی اظهار کرد: خون شهدای انقلاب اسلامی، رهبران شهید و دانش‌آموزان شهید در امتداد راه سیدالشهدا(ع) قرار دارد؛ این مسیر، جبهه حق را در برابر ظلم و استکبار تقویت کرده و آثار و برکات آن بیش از پیش آشکار خواهد شد.

وی، راهپیمایی میلیونی اربعین را حرکتی تمدن‌ساز دانست و افزود: این اجتماع عظیم با حضور میلیون‌ها عاشق اهل‌بیت(ع)، ظرفیتی بزرگ برای همگرایی حق‌طلبان جهان است؛ امیدواریم به برکت این حرکت، پیروزی‌های بزرگ جبهه حق به رهبری حضرت ولی‌عصر(عج) رقم بخورد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش‌وپرورش با قدردانی از تلاش‌های مجموعه آموزش‌وپرورش خوزستان در خدمت‌رسانی به زائران اربعین گفت: از همه همکاران دلسوز و فداکار، فرهنگیان، دانش‌آموزان، مدیران، مشاوران و کارکنان اداره‌کل آموزش‌وپرورش خوزستان که در این مسیر مجاهدانه ایفای نقش کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم.