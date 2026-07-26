صدور ۴۸ مجوز باشگاه ورزشی در قم طی چهار ماه

حسین دوعلی در گفتگو با خبرنگار مهر از روند رو به رشد فعالیت باشگاه‌های ورزشی در استان قم طی ماه‌های ابتدایی سال جاری خبر داد و اظهار کرد: هم‌اکنون ۶۳۰ باشگاه ورزشی در سطح استان مشغول فعالیت هستند که از این تعداد، ۱۱۰ باشگاه به صورت اختصاصی در حوزه ورزش بانوان خدمات ارائه می‌کنند.



وی با اشاره به جایگاه باشگاه‌های ورزشی در توسعه ورزش استان افزود: این مراکز، بستر اصلی ارائه خدمات ورزشی به شهروندان، شناسایی استعدادهای ورزشی و تربیت ورزشکاران مستعد به شمار می‌روند و نقش مهمی در گسترش ورزش قهرمانی و همگانی ایفا می‌کنند.



دوعلی ادامه داد: در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، در مجموع ۴۸ مجوز مرتبط با باشگاه‌های ورزشی صادر شده که بیانگر پویایی این بخش است.



وی گفت: از مجموع مجوزهای صادر شده، ۴۰ مورد مربوط به تمدید مجوز فعالیت باشگاه‌های موجود و هشت مجوز نیز برای راه‌اندازی باشگاه‌های جدید صادر شده است.



هر سه روز یک مجوز در قم صادر شد



سرپرست معاونت توسعه ورزش قهرمانی اداره‌کل ورزش و جوانان استان قم با اشاره به میانگین صدور مجوزها تصریح کرد: آمارهای ثبت شده نشان می‌دهد در این بازه زمانی، به طور متوسط هر سه روز یک مجوز باشگاه ورزشی در استان صادر شده که این روند، بیانگر استمرار فعالیت و پویایی حوزه باشگاه‌داری در قم است.



وی افزود: توسعه کمی و کیفی باشگاه‌های ورزشی از برنامه‌های مورد توجه اداره‌کل ورزش و جوانان استان است و تلاش می‌شود زمینه لازم برای گسترش فعالیت بخش خصوصی در این حوزه بیش از گذشته فراهم شود.



دوعلی با بیان اینکه باشگاه‌های ورزشی تنها محل ارائه خدمات آموزشی نیستند، اظهار کرد: این مجموعه‌ها علاوه بر آموزش رشته‌های مختلف ورزشی، نقش مؤثری در استعدادیابی، پرورش قهرمانان و آماده‌سازی ورزشکاران برای حضور در میادین مختلف دارند.



باشگاه‌ها در ایجاد اشتغال نقش مهمی دارند



وی خاطرنشان کرد: باشگاه‌های ورزشی از ظرفیت‌های مهم حوزه ورزش برای ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق اقتصاد ورزش محسوب می‌شوند و توسعه فعالیت آن‌ها از اولویت‌های اداره‌کل ورزش و جوانان استان قم است.



سرپرست معاونت توسعه ورزش قهرمانی اداره‌کل ورزش و جوانان استان قم گفت: در همین راستا، تسهیل فرآیندهای صدور مجوز، معرفی باشگاه‌ها برای بهره‌مندی از تسهیلات و منابع حمایتی و همچنین پیگیری جذب اعتبارات مورد نیاز، به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.



وی افزود: حمایت از باشگاه‌داران، تقویت حضور بخش خصوصی در ورزش و فراهم کردن زمینه توسعه فعالیت‌های ورزشی، از مهم‌ترین رویکردهای این اداره‌کل در مسیر ارتقای زیرساخت‌های ورزش استان به شمار می‌رود.