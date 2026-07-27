به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عباس تقوی صبح دوشنبه در خصوص پویش «جانفدا»، اظهار کرد: جانفدایی و شهادت به عنوان یک ارزش مطلق در فرهنگ اسلامی و فرهنگ ایرانی سابقهای دیرینه دارد و در میان همه ارزشها از جایگاهی ممتاز برخوردار است.
وی با استناد به آیه شریفه «إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَی مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ»، افزود: در جانفدایی معاملهای بزرگ میان خداوند و انسان مؤمن شکل میگیرد که خریدار آن ذات اقدس الهی است و موضوع این معامله جان انسانهای مؤمن، باایمان و مخلص است.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای هرمزگان با اشاره به جایگاه شهدا، گفت: شهیدان با عشق و آگاهی جان خود را در راه خدا، اسلام، قرآن، ایران و ارزشهای الهی تقدیم میکنند و همین اخلاص آنان را به جایگاهی جاودانه در تاریخ و نزد پروردگار میرساند.
تقوی با بیان اینکه شهدا عاشق زندگی، خانواده و وطن خود هستند، تصریح کرد: آنان خدا، پیامبر (ص)، اهلبیت (ع)، امام زمان (عج) و ارزشهای الهی را بر همه چیز مقدم میدانند و از همین رو جانفدایی برای آنان آسان میشود.
وی با اشاره به آیات قرآن درباره مقام شهدا، اظهار کرد: خداوند میفرماید شهیدان را مرده نپندارید بلکه آنان نزد پروردگارشان زندهاند و از روزی الهی بهرهمند میشوند و این جایگاه عظمت بینظیر شهادت را نشان میدهد.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای هرمزگان با بیان اینکه شهید چراغ هدایت جامعه است، افزود: خون شهید مایه عزت، اقتدار و ماندگاری یک ملت است و خانواده شهدا، دوستان شهدا و همه کسانی که با افتخار از شهیدان یاد میکنند نیز از برکات این مسیر بهرهمند میشوند.
تقوی در ادامه با اشاره به مفهوم خدمت و شهادت، گفت: در معارف اسلامی خدمت به مردم نیز منزلتی بزرگ دارد و در روایات کسانی که در مسیر خدمت جان خود را از دست میدهند، از اجر و منزلت شهید برخوردار هستند.
وی افزود: مدافعان سلامت، مدافعان حرم، رزمندگان دفاع مقدس و جانفدایان جنگهای اخیر که برای دفاع از ایران اسلامی و امنیت مردم جان خود را تقدیم کردند، برای همیشه در تاریخ این سرزمین ماندگار خواهند بود.
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای هرمزگان در مقابل خیانت به دین، مردم و وطن را منفور تاریخ دانست و تأکید کرد: کسانی که به کشور، ملت و ارزشهای اسلامی خیانت کردند، هرگز از حافظه تاریخی ملت ایران پاک نخواهند شد.
تقوی با اشاره به مراسم تشییع شهدای اخیر، گفت: حضور گسترده مردم در آیینهای تشییع شهدا نماد عزت، اقتدار و وفاداری ملت ایران به آرمانهای شهیدان است و خون شهید همواره منشأ برکت، بیداری و حرکت در جامعه خواهد بود.
وی در پایان، تأکید کرد: ملت ایران هرگز جنایت دشمنان و عاملان شهادت فرزندان این سرزمین را فراموش نخواهد کرد و انتقام خون شهدا مطالبهای ملی است، در عین حال شهادت را افتخار عزت و مایه ماندگاری ایران اسلامی میدانیم و برای دفاع از این سرزمین و ارزشهای آن همواره آماده جانفشانی هستیم.
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