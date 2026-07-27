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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۴

اجرای ۷۰ میلیارد تومان طرح آبخیزداری در لرستان

اجرای ۷۰ میلیارد تومان طرح آبخیزداری در لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان از اجرای ۷۰ میلیارد تومان طرح آبخیزداری در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد نجفی صبح امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از اجرای گسترده طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری در سطح استان خبر داد و اظهار داشت: طی دو سال گذشته با تخصیص ۷۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات محرومیت‌زدایی ملی و استانی با همکاری قرارگاه بسیج سازندگی امام حسن مجتبی (ع) سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان، عملیات اجرایی در ۹ حوزه آبخیز استان به انجام رسیده است.

وی گفت: این پروژه‌ها باهدف کنترل رواناب‌ها، کاهش فرسایش خاک، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، مهار سیلاب، حفظ منابع پایه و افزایش پایداری اکوسیستم‌های طبیعی اجرا شده و نقش مؤثری در کاهش خسارات ناشی از سیلاب و توسعه پایدار مناطق محروم استان داشته‌اند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان، افزود: اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری یکی از مهم‌ترین راهکارهای مدیریت منابع آب‌وخاک است و خوشبختانه با حمایت دولت و تخصیص اعتبارات محرومیت‌زدایی، اقدامات ارزشمندی در حوزه‌های مختلف آبخیز استان به سرانجام رسیده است.

نجفی با اشاره به استمرار این برنامه‌ها، تصریح کرد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با برنامه‌ریزی دقیق، تلاش خواهد کرد از ظرفیت اعتبارات ملی و استانی برای توسعه طرح‌های آبخیزداری در سایر مناطق مستعد استان نیز بهره‌مند شود تا ضمن حفاظت از منابع طبیعی، زمینه ارتقای امنیت آبی، افزایش تولید و بهبود معیشت جوامع محلی فراهم شود.

وی تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در بخش آبخیزداری، سرمایه‌گذاری برای حفظ منابع طبیعی، امنیت غذایی و توسعه پایدار کشور است و تداوم این اقدامات، آثار ارزشمندی برای نسل‌های آینده به همراه خواهد داشت.

کد مطلب 6900309

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