اجرای ۷۰ میلیارد تومان طرح آبخیزداری در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، شیرزاد نجفی صبح امروز دوشنبه در گفتوگو با رسانهها از اجرای گسترده طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری در سطح استان خبر داد و اظهار داشت: طی دو سال گذشته با تخصیص ۷۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات محرومیتزدایی ملی و استانی با همکاری قرارگاه بسیج سازندگی امام حسن مجتبی (ع) سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان، عملیات اجرایی در ۹ حوزه آبخیز استان به انجام رسیده است.
وی گفت: این پروژهها باهدف کنترل روانابها، کاهش فرسایش خاک، تغذیه سفرههای آب زیرزمینی، مهار سیلاب، حفظ منابع پایه و افزایش پایداری اکوسیستمهای طبیعی اجرا شده و نقش مؤثری در کاهش خسارات ناشی از سیلاب و توسعه پایدار مناطق محروم استان داشتهاند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان، افزود: اجرای طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری یکی از مهمترین راهکارهای مدیریت منابع آبوخاک است و خوشبختانه با حمایت دولت و تخصیص اعتبارات محرومیتزدایی، اقدامات ارزشمندی در حوزههای مختلف آبخیز استان به سرانجام رسیده است.
نجفی با اشاره به استمرار این برنامهها، تصریح کرد: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با برنامهریزی دقیق، تلاش خواهد کرد از ظرفیت اعتبارات ملی و استانی برای توسعه طرحهای آبخیزداری در سایر مناطق مستعد استان نیز بهرهمند شود تا ضمن حفاظت از منابع طبیعی، زمینه ارتقای امنیت آبی، افزایش تولید و بهبود معیشت جوامع محلی فراهم شود.
وی تأکید کرد: سرمایهگذاری در بخش آبخیزداری، سرمایهگذاری برای حفظ منابع طبیعی، امنیت غذایی و توسعه پایدار کشور است و تداوم این اقدامات، آثار ارزشمندی برای نسلهای آینده به همراه خواهد داشت.
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