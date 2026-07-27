به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن کیخا از آغاز فرآیند جذب نیرو در این مجموعه خبر داد و اظهار کرد: پلیس فتا استان در راستای تأمین نیروی انسانی متخصص، از فارغالتحصیلان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشتههای مهندسی کامپیوتر (گرایش نرمافزار)، فناوری اطلاعات (IT) و هوش مصنوعی دعوت به همکاری میکند.
رئیس پلیس فتا سیستان و بلوچستان افزود: اولویت جذب با متقاضیانی خواهد بود که در کوتاهترین زمان نسبت به طی مراحل ثبتنام و فرآیند جذب اقدام کنند.
سرهنگ کیخا از علاقهمندان خواست برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی، در ساعات اداری با شماره ۰۵۴۲۱۸۲۵۹۰۲ تماس گرفته یا به پلیس فتا استان واقع در زاهدان، بلوار شهید موسی نوری (بهداشت سابق) مراجعه کنند.
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