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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۸

پلیس فتای سیستان و بلوچستان نیرو جذب می‌کند

پلیس فتای سیستان و بلوچستان نیرو جذب می‌کند

زاهدان- رئیس پلیس فتای سیستان و بلوچستان از آغاز فرآیند جذب نیروی انسانی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته‌های مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن کیخا از آغاز فرآیند جذب نیرو در این مجموعه خبر داد و  اظهار کرد: پلیس فتا استان در راستای تأمین نیروی انسانی متخصص، از فارغ‌التحصیلان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته‌های مهندسی کامپیوتر (گرایش نرم‌افزار)، فناوری اطلاعات (IT) و هوش مصنوعی دعوت به همکاری می‌کند.

رئیس پلیس فتا سیستان و بلوچستان افزود: اولویت جذب با متقاضیانی خواهد بود که در کوتاه‌ترین زمان نسبت به طی مراحل ثبت‌نام و فرآیند جذب اقدام کنند.

سرهنگ کیخا از علاقه‌مندان خواست برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی، در ساعات اداری با شماره ۰۵۴۲۱۸۲۵۹۰۲ تماس گرفته یا به پلیس فتا استان واقع در زاهدان، بلوار شهید موسی نوری (بهداشت سابق) مراجعه کنند.

کد مطلب 6900323

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