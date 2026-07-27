به گزارش خبرگزاری مهر، در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با متهمان متواری، مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، شناسایی و دستگیری افراد تحت تعقیب قضایی و انتظامی را به‌صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

مأموران انتظامی پس از هماهنگی با مرجع قضایی و انجام اقدامات پلیسی، موفق شدند ۲۸ نفر از متهمان تحت تعقیب قضایی و انتظامی را در نقاط مختلف شهرستان شناسایی و دستگیر کنند.

متهمان پس از دستگیری، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی و انتظامی معرفی شدند.

پلیس با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی، اعلام کرد: برخورد با مجرمان و افراد تحت تعقیب با قاطعیت ادامه خواهد داشت.