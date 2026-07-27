واردات نفت چین در ژوئیه روندی صعودی گرفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ، پیشبینی میشود واردات نفت خام چین در جریان ماه جاری از پایینترین سطح ثبتشده در بیش از یک دهه اخیر فاصله بگیرد و روندی صعودی به خود بگیرد.
بر اساس این گزارش، این بهبود عمدتاً ناشی از افزایش سرعت ارسال محمولههای نفتی از طریق تنگه هرمز و همچنین رشد خرید نفت از سوی پالایشگاههای چینی از منابع روسی است.
دادههای اولیه منتشرشده از سوی شرکت کپلر نشان میدهد متوسط واردات دریایی نفت خام چین در ماه ژوئیه به حدود ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید. این رقم در مقایسه با نرخ روزانه ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در ماه ژوئن، افزایش قابلتوجهی را نشان میدهد.
واردات نفت چین در ژوئن به پایینترین سطح از نوامبر سال ۲۰۱۵ تاکنون رسیده بود. همچنین این میزان در مقایسه با سطح خریدهای چین در دوره پیش از آغاز جنگ اوکراین، افت محسوسی داشت.
با این حال، نشانههایی از بهبود در جریان تجارت نفت چین مشاهده میشود و افزایش خرید از روسیه و تسریع عبور نفتکشها از تنگه هرمز، دو عامل اصلی این روند ارزیابی شدهاند.
با وجود این، هنوز مشخص نیست که روند صعودی واردات نفت چین در ماههای آینده نیز ادامه پیدا کند یا این افزایش صرفاً یک نوسان موقت باشد.
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