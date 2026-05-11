مورگان استنلی: بیشترین فشار بستن تنگه هرمز به آمریکا وارد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه آمریکایی «مورگان استنلی» در گزارشی که خبرگزاری بلومبرگ آن را منتشر کرده است، اعلام کرد که بازار نفت در «رقابت با زمان» قرار دارد، زیرا عواملی که برای مهار افزایش قیمت‌ها به دلیل جنگ با ایران گرد هم آمده بودند، در صورتی که تنگه هرمز تا ماه ژوئن آینده بسته بماند، تحت فشار قرار خواهند گرفت.

تحلیلگران با اشاره به اینکه افزایش صادرات نفت خام از آمریکا، همراه با کاهش واردات از چین، به محافظت از بازار در برابر شوک موجود کمک کرده است، تصریح کردند که آمریکا در این میان تحت شدیدترین فشارها قرار دارد.

این تحلیلگران تصریح کردند که بسته شدن طولانی‌ مدت تنگه هرمز ممکن است منجر به تشدید مجدد محدودیت‌ها شود. در حالی که کشور آسیایی در حال حاضر در وضعیت خوبی قرار دارند، به نظر می‌رسد، ارزیابی توانایی آمریکا برای ادامه این سطح بالای صادرات دشوار است و این کشور به نسبت کشورهای جهان تحت فشار بیشتری قرار دارد.

مورگان استنلی ضمن بررسی دو سناریو سناریوی اصلی در مورد تنگه هرمز می نویسد که اگر تنگه هرمز قبل از اینکه آمریکا مجبور به کاهش صادرات خود شود و قبل از اینکه چین مجبور به توقف کاهش واردات خود شود، باعث افزایش قیمت‌ها خواهد شد.

تحلیلگران، با اشاره به قراردادهای آتی نفت خام گفتند که حتی در صورت باز شدن تنگه هرمز قیمت نفت در سه ماهه آینده روی قیمت ۱۱۰ دلار در هر بشکه باقی خواهد ماند و در سه ماهه بعدی به ۱۰۰ دلار و بین اکتبر و دسامبر به ۹۰ دلار می رسد، اما با بسته ماندن تنگه، قیمت نفت به ۱۳۰ تا ۱۵۰ دلار افزایش خواهد یافت.

به گفته تحلیلگران، حتی اگر تردد نفت کش ها از طریق تنگه هرمز از فردا آغاز شود، زیان پیش‌بینی شده در عرضه دریایی نفت با توجه به مشکلات ناشی از جنگ، تقریباً دو برابر شرایط کنونی خواهد شد. این تحلیلگران می افزایند که حتی اگر تنگه هرمز فردا بازگشایی شود، زمان لازم برای راه‌اندازی مجدد میادین، تعمیر پالایشگاه‌ها و تغییر موقعیت محموله نفتکش‌ها به این معنی است که بازار در مسیر از دست دادن یک میلیارد بشکه دیگر در طول باقیمانده سال ۲۰۲۶ قرار دارد.