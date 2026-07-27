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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۶

پیش‌بینی تولید ۵۰ هزار تن شلتوک در میاندورود

پیش‌بینی تولید ۵۰ هزار تن شلتوک در میاندورود

میاندورود- مدیر جهاد کشاورزی میاندورود از آغاز برداشت محصول برنج در شهر سورک خبر داد و گفت: براساس پیش‌بینی امسال حدود ۵۰ هزار تن شلتوک از شالیزارهای این شهرستان برداشت می شود.

فاطمه عباسپور در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال برنج در سطح ۹ هزار و ۱۶۰ هکتار از اراضی شهرستان میاندورود کشت شده است، افزود: با توجه به شرایط مناسب تولید و مدیریت مزارع، انتظار می‌رود میزان برداشت نسبت به برآوردهای انجام شده به حدود ۵۰ هزار تن برسد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای مدیریت فرآیند برداشت تصریح کرد: کاهش ضایعات، حفظ کیفیت محصول و نظارت بر رعایت اصول فنی در زمان برداشت از مهم‌ترین اولویت‌های جهاد کشاورزی در این فصل است.

عباسپور با تأکید بر نقش تولید برنج در تأمین امنیت غذایی و اقتصاد منطقه خاطرنشان کرد: تلاش می‌شود با افزایش بهره‌وری، حمایت از شالیکاران و بهبود فرآیند تولید و برداشت، زمینه ارتقای جایگاه بخش کشاورزی شهرستان و افزایش درآمد بهره‌برداران فراهم شود.

کد مطلب 6900405

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