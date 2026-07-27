پرونده قضایی برای واحدهای آلاینده ذوب مس زنجان تشکیل شد؛تشدید نظارت ها

سیدرضا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت واحدهای ذوب مس در اطراف شهر زنجان گفت: کورههای ذوب مس نیز در صورت رعایت نکردن ضوابط و استانداردهای زیستمحیطی، میتوانند به یکی از منابع ایجاد آلودگی تبدیل شوند و به همین دلیل تحت نظارت مستمر کارشناسان ادارهکل حفاظت محیط زیست قرار دارند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان با تأکید بر تشدید نظارت بر واحدهای ذوب و بازیافت مس در استان، گفت: هر واحدی که با فعالیت خود موجب آلودگی محیط زیست شود، بدون اغماض از طریق مراجع قضایی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت و صیانت از سلامت مردم، خط قرمز ادارهکل حفاظت محیط زیست است.
وی با بیان اینکه عمده واحدهای ذوب و بازیافت مس استان در یک شهرک خصوص واقع در جاده دندی مستقر هستند، افزود: این واحدها به صورت مستمر و دورهای از سوی کارشناسان محیط زیست مورد پایش، بازرسی و ارزیابی قرار میگیرند و عملکرد آنها از نظر رعایت الزامات زیستمحیطی به دقت بررسی میشود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان با اشاره به برخورد قانونی با واحدهای آلاینده، تصریح کرد: برای تعدادی از واحدهای مستقر در این شهرک به دلیل ایجاد آلودگیهای زیستمحیطی، پرونده قضایی تشکیل شده و روند رسیدگی به تخلفات آنها از طریق مراجع قانونی در حال انجام است.
وی همچنین به نحوه تأمین مواد اولیه این واحدها اشاره کرد و گفت: بر اساس ضوابط موجود، واحدهای ذوب و بازیافت مس موظف هستند از قراضههای مس به عنوان ماده اولیه استفاده کنند، اما در برخی موارد مشاهده شده است که برخی واحدها از مواد اولیه دیگر یا حتی برخی پسماندهای صنعتی استفاده میکنند که این موضوع میتواند زمینهساز بروز آلودگیهای زیستمحیطی شود.
موسوی تأکید کرد: در صورتی که استفاده از این مواد منجر به آلودگی هوا، خاک یا سایر مؤلفههای محیط زیست شود، مطابق قوانین و مقررات با واحدهای متخلف برخورد قانونی خواهد شد و هیچگونه اغماضی در این زمینه صورت نمیگیرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان با بیان اینکه نظارت بر فعالیت صنایع آلاینده به صورت مستمر ادامه دارد، اظهار داشت: ادارهکل حفاظت محیط زیست استان با انجام پایشهای میدانی، نمونهبرداریهای تخصصی، بررسی فرآیندهای تولید و کنترل مستمر واحدهای صنعتی، هرگونه فعالیتی را که منجر به آلودگی محیط زیست شود شناسایی کرده و موضوع را از طریق مراجع قضایی و قانونی پیگیری میکند.
وی با تأکید بر اینکه حفاظت از محیط زیست و سلامت عمومی از مهمترین وظایف این ادارهکل است، خاطرنشان کرد: صیانت از سلامت مردم و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، خط قرمز ادارهکل حفاظت محیط زیست استان زنجان است و با هرگونه تخلف زیستمحیطی، صرفنظر از نوع فعالیت یا واحد صنعتی، مطابق قانون برخورد خواهد شد.
موسوی بر تداوم نظارتهای تخصصی بر واحدهای صنعتی و معدنی استان تأکید کرد و گفت: رعایت الزامات زیستمحیطی از سوی تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی یک ضرورت قانونی است و ادارهکل حفاظت محیط زیست با هدف پیشگیری از آلودگی و حفظ سلامت شهروندان، نظارتهای خود را با جدیت ادامه خواهد داد.
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