به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اسماعیلیان اظهار کرد: اکنون در اوج مصرف تابستان ۱۴۰۵ قرار داریم و دهه دوم تیر و بخشی از مرداد، همواره جزو پرمصرفترین روزهای سال هستند. به ویژه در مشهد نیز به دلیل حضور گسترده زائران، مصرف آب افزایش مییابد. امسال علاوه بر این موضوع، برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید نیز پیک مصرف ویژهای را در شهر ایجاد کرد.
مدیرعامل آب و فاضلاب مشهد با بیان اینکه وضعیت سدهای ما مناسب نیست، افزود: در حال حاضر حجم ذخیره آب سدهای تأمینکننده مشهد به حدود ۴ درصد رسیده است. اگرچه میزان بارندگی نسبت به سال گذشته بهبود یافت و نسبت به سال گذشته حجم مخازن ما حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است و نمایانگر شرایط شختتری است.
وی ادامه داد: در کنار این شرایط، پروژههای متعددی در قالب طرحهای اضطراری تأمین آب مشهد اجرا شده که بخش قابل توجهی از آنها به بهرهبرداری رسیده است. همچنین مدیریت مصرف و همراهی مردم نقش مهمی در عبور از این شرایط داشته و تاکنون با وجود فشار موجود، مشکلی در تأمین آب ایجاد نشده است.
اسماعیلیان با اشاره به ادامه سیاست مدیریت فشار شبکه آب گفت: این سیاست همچنان اجرا میشود و امیدواریم با همکاری شهروندان، بهویژه در یک ماه آینده و همچنین دهه پایانی ماه صفر که مشهد میزبان جمعیت قابل توجهی از زائران خواهد بود، تمام تلاش ما بر این است که جیرهبندی و نوبتبندی آب نداشته باشیم.
مدیرعامل آب و فاضلاب مشهد تأکید کرد: برنامهریزی و جمعبندی ما این است که بتوانیم یک ماه آینده را بدون جیرهبندی آب پشت سر بگذاریم، اما قطعیهای برق نیز بر روند توزیع آب تأثیرگذار است. از شهروندان مشهدی درخواست میکنیم بیش از گذشته در مصرف آب صرفهجویی کنند تا با مشکل مواجه نشویم.
وی درباره کیفیت آب برخی مناطق شهر نیز گفت: مشکلاتی که اواخر سال گذشته و اوایل امسال در برخی مناطق از جمله محدوده سیدی وجود داشت، با اجرای پروژههایی برطرف شده است و در حال حاضر از نظر شاخصهای بهداشتی، مشکل خاصی در کیفیت آب مشهد وجود ندارد.
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