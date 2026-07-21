مشکل کمبود آب آشامیدنی در ۷ روستای تایباد برطرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جمشیدی اظهار کرد: اجرای شبکه اصلاح و خط انتقال، احیا چاه و اصلاح شبکه توزیع، عملیات فنی انجام شده در حوزه آب آشامیدنی روستاهای «حسینی، آبقه، قلعه نو آبقه، پشته، جوزقان، اسدآباد دربند و محمدآباد قدس» از اقدامات انجام شده در روستاهای این شهرستان است.

فرماندار تایباد بیان کرد: ۱۳ میلیارد و ۸۹۰ میلیون ریال از محل اعتبارات استانی و جاری اداره آب و فاضلاب تایباد برای مراحل مختلف این بخش هزینه شده است.

وی ادامه داد: اقدامات فنی انجام شده رفع تنش آبی، جلوگیری از هدر رفت آب و تامین آب آشامیدنی پایدار برای ساکنان هفت منطقه روستایی تایباد در فصل های مختلف سال به ویژه تابستان را به همراه خواهد داشت.

به گفته جمشیدی، سه هزار و ۶۱۲ خانوار با این اقدام از نعمت آب آشامیدنی پایدار در روستاهای این خطه مرزی بهره مند شدند.

فرماندار تایباد افزود: خط انتقال آب آشامیدنی معبر زمینی دوغارون یکی از مهمترین طرح های فعال شهرستان تایباد است که ۲۲ کیلومتر مجموع طول این طرح است و فاز نخست آن اکنون افزون بر ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی بیان کرد: اجرای خط انتقال و تامین آب آشامیدنی پایدار برای شهر مشهدریزه از توابع بخش میان ولایت این شهرستان مطالبه مهم مردم این منطقه است که امیدواریم با تلاش دستگاههای متولی کشوری و استانی رفع این مشکل چندین ساله به سرانجام برسد.

جمشیدی اضافه کرد: مخزن هوایی جدید ذخیره آب آشامیدنی منطقه ریزه در شهر مشهد ریزه شهرستان تایباد با اعتبار ۴۵ میلیارد ریال در این محدوده شهری نصب شده و در مدار قرار گرفته است.

فرماندار تایباد گفت: پیگیری های نماینده مردم شهرستان‌های تربت جام، تایباد، باخرز و صالح آباد در مجلس شورای اسلامی در خصوص رفع موانع و تخصیص اعتبارات مورد نیاز در این بخش و سایر طرح های عمرانی جای قدردانی دارد.