مرگ و میر ناشی از گرما در افراد بالای ۶۵ سال بیشتر است

حمید گله داری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خودمراقبتی با هدف پیشگیری از گرمازدگی، کاهش آسیب‌های ناشی از گرما و تأکید ویژه بر حفاظت از کودکان، سالمندان و بیماران خاص باید در اولویت شهروندان قرار بگیرد.

وی با اعلام بر اینکه باید گرمازدگی را جدی بگیرید و با شناخت علایم و پیشگیری به موقع، از خود و خانواده مراقبت کنید به عوارض ناشی از آن اشاره و تصریح کرد: گرمای شدید به قلب و کلیه‌ها فشار زیادی وارد می‌کند و بیماران قلبی و کلیوی در روزهای گرم بیشتر مراقب خود باشند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خاطرنشان ساخت: امواج گرمایی می‌توانند باعث کاهش بازدهی کاری و افزایش حوادث شغلی شوند که لازم است در روزهای گرم احتیاط بیشتری داشته باشند.

وی ادامه داد: با پیشگیری ساده از گرما زدگی و نوشیدن مرتب آب و در سایه ماندن میتوان به کاهش آمار مرگ و میر با هر موج گرما کمک کرد.

گله داری با ذکر علائم گرمازدگی و اقدامات اورژانسی، گفت: در هوای گرم ، تهوع، سردرد، پوست داغ و قرمز و بی‌حالی از علایم گرمازدگی است و اگر دچار سرگیجه، تهوع و گیجی شدید باید هر چه سریع تر به مرکز درمانی مراجعه کنید.

وی، گرفتگی عضلات مانند ساق پا را از دیگر علائم گرمازدگی و کمبود مایعات دانست و تاکید کرد : در هوای گرم، اگر کسی پوست خشک، داغ و قرمز، سردرد شدید و کاهش هوشیاری داشت، فوری با اورژانس (۱۱۵) تماس بگیرید.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بیان داشت: در هوای گرم با بروز علایمی مانند تهوع، سردرد و گیجی و حالت ناخوشی، فعالیت خود را کم کنید و آب بنوشید و به زیر سایه یا یک جای خنک بروید.

وی با تاکید بر اینکه از نوشیدن قهوه و الکل در روزهای گرم پرهیز کنید، گفت: اگر رنگ ادرار شما زرد تیره است، ممکن است به خاطر کم آبی باشد، آب بنوشید.

گله داری افراد بالای ۶۵ سال، بیماران قلبی، کلیوی، ریوی، معلولین و کسانی که تنها زندگی می‌کنند را از گروه های پر خطر نامید و گفت: کارگران فضای باز، دستفروشان و ورزشکاران و خانم‌ها به دلیل حضور بیشتر در منزل و مسئولیت پخت و پز، در گرمای شدید آسیب‌پذیرتر هستند و نیاز به مراقبت بیشتری دارند.