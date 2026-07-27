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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۴

کشف کارگاه تولید تجهیزات دندانپزشکی با برندهای جعلی

کشف کارگاه تولید تجهیزات دندانپزشکی با برندهای جعلی

مدیرکل دفتر بازرسی سازمان غذا و دارو، از شناسایی یک کارگاه غیرمجاز تولید و بسته‌بندی تجهیزات دندانپزشکی در محدوده نواب خبر داد که از برچسب‌ جعلی برندهای معتبر خارجی استفاده می کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید مهرزادی گفت: در بازرسی‌های انجام‌شده، ساختمانی در محدوده نواب شناسایی شد که در بخش زیرزمینی آن فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه تولید و بسته‌بندی فرآورده‌های دندانپزشکی انجام می‌شد. بررسی‌ها نشان داد پودرهای کامپوزیت دندانپزشکی در این محل بسته‌بندی و با استفاده از برچسب‌های جعلی منتسب به برندهای معتبر خارجی وارد بازار می‌شد.

وی افزود: علاوه بر بسته‌بندی، تولید برخی مواد دندانپزشکی نیز در این کارگاه انجام می‌شد و دستگاه‌های لیبل‌زنی و چاپ مورد استفاده با الگوبرداری از نمونه‌های اصلی ژاپنی ساخته شده بودند که در فرآیند جعل هویت محصولات و عرضه آن‌ها نقش مؤثری داشتند.

مهرزادی با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان، گفت: پرونده این واحد برای رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده و سازمان غذا و دارو با همکاری دستگاه‌های نظارتی و قضایی، برخورد با تولید و عرضه فرآورده‌های سلامت‌محور تقلبی را با جدیت دنبال می‌کند تا از ورود محصولات غیراستاندارد به شبکه توزیع جلوگیری شود.

کد مطلب 6900445
حبیب احسنی پور

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