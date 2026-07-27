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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۲

هدف‌گذاری ۱۲ هزار مگاواتی برای ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور

هدف‌گذاری ۱۲ هزار مگاواتی برای ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور

معاون وزیر نیرو گفت: برنامه‌ریزی شده تا پایان سال جاری، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از حدود ۵۵۰۰ مگاوات به ۱۲ هزار مگاوات افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) با بیان اینکه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور در کمتر از دو سال از یک‌هزار و ۲۲۵ مگاوات به حدود ۵ هزار و ۵۰۰ مگاوات رسیده است، گفت: برنامه‌ریزی شده تا پایان سال این ظرفیت به ۱۲ هزار مگاوات افزایش یابد.

طرزطلب در نشست مشترک با رئیس هاب انرژی‌های پایدار برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) و نمایندگان این نهاد در ایران، اظهار کرد: در دولت چهاردهم ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور رشد قابل توجهی داشته و طی کمتر از دو سال بیش از ۴ هزار و ۲۰۰ مگاوات به ظرفیت نصب‌شده این نیروگاه‌ها افزوده شده است.

وی با اشاره به اینکه این روند در شرایطی محقق شده که کشور با تحریم‌ها، محدودیت‌های حمل‌ونقل، جنگ ۱۲ روزه و سایر مشکلات روبه‌رو بوده است، افزود: با حمایت دولت و برنامه‌ریزی‌های انجام شده، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر با سرعت ادامه دارد و امیدواریم تا پایان سال ظرفیت این نیروگاه‌ها به ۱۲ هزار مگاوات برسد.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) با اشاره به برنامه دولت چهاردهم برای دستیابی به ظرفیت ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، تصریح کرد: در این برنامه احداث ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی و ۵ هزار مگاوات نیروگاه بادی پیش‌بینی شده است.

طرزطلب ادامه داد: توسعه نیروگاه‌های بادی در مناطق شرقی کشور آغاز شده و تلاش می‌کنیم با افزایش سرعت اجرای پروژه‌ها، این نیروگاه‌ها نیز هرچه سریع‌تر وارد مدار تولید شوند.

وی تأکید کرد: سیاست دولت و رئیس‌جمهور کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر است و ساتبا تحقق این هدف را با جدیت دنبال می‌کند.

کد مطلب 6900452
علی فروزانفر

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