به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) با بیان اینکه ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور در کمتر از دو سال از یکهزار و ۲۲۵ مگاوات به حدود ۵ هزار و ۵۰۰ مگاوات رسیده است، گفت: برنامهریزی شده تا پایان سال این ظرفیت به ۱۲ هزار مگاوات افزایش یابد.
طرزطلب در نشست مشترک با رئیس هاب انرژیهای پایدار برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) و نمایندگان این نهاد در ایران، اظهار کرد: در دولت چهاردهم ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور رشد قابل توجهی داشته و طی کمتر از دو سال بیش از ۴ هزار و ۲۰۰ مگاوات به ظرفیت نصبشده این نیروگاهها افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه این روند در شرایطی محقق شده که کشور با تحریمها، محدودیتهای حملونقل، جنگ ۱۲ روزه و سایر مشکلات روبهرو بوده است، افزود: با حمایت دولت و برنامهریزیهای انجام شده، توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر با سرعت ادامه دارد و امیدواریم تا پایان سال ظرفیت این نیروگاهها به ۱۲ هزار مگاوات برسد.
رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) با اشاره به برنامه دولت چهاردهم برای دستیابی به ظرفیت ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، تصریح کرد: در این برنامه احداث ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی و ۵ هزار مگاوات نیروگاه بادی پیشبینی شده است.
طرزطلب ادامه داد: توسعه نیروگاههای بادی در مناطق شرقی کشور آغاز شده و تلاش میکنیم با افزایش سرعت اجرای پروژهها، این نیروگاهها نیز هرچه سریعتر وارد مدار تولید شوند.
وی تأکید کرد: سیاست دولت و رئیسجمهور کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر است و ساتبا تحقق این هدف را با جدیت دنبال میکند.
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