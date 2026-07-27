به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، جلسه هماندیشی و توسعه همکاریهای دانشگاهی ایران و روسیه، یکشنبه چهارم مرداد ۱۴۰۵، با حضور معاونان و نمایندگان دانشگاههای سطح یک دو کشور در دانشگاه تهران برگزار شد.
در این جلسه که با حضور معاونان بینالملل و مدیران ارشد دانشگاههای سطح یک ایران، رایزن علمی روسیه در ایران و نمایندگانی از بنیاد «روسکی میر» همراه بود، آخرین وضعیت همکاری دانشگاههای دو کشور و برنامهریزی برای اجلاس هشتم مورد بررسی قرار گرفت.
اجلاس مشترک دانشگاههای ایران و روسیه اقدامات انجام شده و برنامههای آتی
الهام امینزاده، معاون بینالملل دانشگاه تهران به سوابق اجلاس ایران و روسیه پرداخت و گفت: «این اجلاس از سال ۱۳۹۴ با ابتکار عمل رؤسای وقت دانشگاه تهران و مسکو آغاز شد و مسئولیت دبیرخانه آن در ایران بر عهده دانشگاه تهران و در روسیه بر عهده دانشگاه دولتی مسکو است. هفتمین و آخرین دوره این اجلاس در سال ۱۴۰۳ در دانشگاه تهران برگزار شد».
وی محورهای همکاری در هفت دوره قبل را شامل تبادل استاد و دانشجو، مدارس تابستانی و زمستانی، استفاده از امکانات آزمایشگاهی روسیه، همکاری در بریکس، ایجاد مرجع رتبهبندی ویژه بریکس، گسترش آموزش زبان فارسی و روسی و برگزاری دورههای حرفهای و وبینارها برشمرد.
معاون بینالملل دانشگاه تهران بر ضرورت تشکیل «کمیته دائمی همکاری دانشگاههای سطح یک ایران و روسیه» برای آسیبشناسی نقاط ضعف تأکید کرد و افزود: «ما میتوانیم در مواردی مانند اقتصاد دریامحور، هوش مصنوعی و غیره همکاری داشته باشیم».
امینزاده اهداف این نشست را تعیین اعضای دبیرخانه دائمی، تخصیص فضای فیزیکی و نیروی انسانی، برنامهریزی محورهای اجلاس، تشکیل کارگروه مشترک اجرایی، تعیین زمان و مکان، برآورد بودجه و تسهیلگری روادید و مجوزهای امنیتی برشمرد.
تاکید بر اقدامات عملی در اجلاسهای آتی
محمودرضا دلاور، مدیرکل اعضای هیئت علمی و دانشجویان بینالملل دانشگاه تهران نیز در این نشست گفت: «نتیجه هفت اجلاس گذشته بیشتر به موضوعات کلی مانند تبادل استاد و دانشجو و طراحیهای مشترک علمی محدود بوده است؛ انتظار داریم در اجلاس هشتم به موارد عملی برسیم». وی همچنین پیشنهاد تأسیس «صندوق مالی مشترک» برای تأمین منابع پروژههای مشترک را مطرح کرد.
مدیرکل اعضای هیئت علمی و دانشجویان بینالملل همچنین تاکید کرد: «حوزههای هوافضا، اقتصاد دریامحور، صنایع فولاد، حملونقل و ژئوفیزیک میتوانند محورهای همکاری مشترک بین دانشگاههای دو کشور ایران و روسیه باشند».
وی در پایان بر تشکیل کمیته مشترک متشکل از پنج دانشگاه از هر کشور برای پیگیری و اجراییسازی توافقات تأکید کرد.
حذف تفاهمنامههای غیرضروری منعقد شده بین دانشگاههای دو کشور
در ادامه، ایگور دمکین، رایزن علم و فناوری سفارت روسیه در ایران، با بیان اینکه پتانسیل همکاری دو کشور تا ۳۰ درصد استفاده شده است، گفت: «حدود ۳۵۰ قرارداد بین دانشگاههای ایران و روسیه منعقد شده که تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد آنها عملیاتی شدهاند. پیش از جنگ، نمایندگان زیادی از روسیه به ایران میآمدند و قراردادهای متعددی امضا میشد، اما بسیاری از آنها به سرانجام نرسید. اکنون باید قراردادهای ضروری را از غیرضروری تفکیک کنیم و دو سال آینده فرصتی برای رشد همکاریهای حیاتی است».
در این جلسه، همچنین دکتر مرضیه یحییپور، رئیس بنیاد روسکیمیر، گزارشی از فعالیتهای این بنیاد در گسترش زبان و ادبیات روسی ارائه داد.
همچنین میرهای، مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه تهران، بر لزوم برگزاری دورههای مشترک کارشناسی با دانشگاههای مسکو و استفاده از ظرفیت آموزشهای آزاد تأکید کرد.
در پایان نشست و پس از تبادل نظر، موضوعات زیر به تصویب رسید:
کاهش متقابل هزینههای اخذ ویزا برای استادان و دانشجویان دو کشور؛
توسعه همکاری در حوزههای:
اقتصاد دریامحور، حملونقل و کریدورها، هوش مصنوعی، زبان و ادبیات روسی، انرژی، کوانتوم، مدیریت تحریم و بحران، امنیت شبکه و کشاورزی؛ اجرای پروژههای مشترک با آکادمی علوم روسیه؛ اصلاح و بازنگری فهرست دانشگاههای روسی مورد تأیید وزارت علوم ایران؛ تأسیس صندوق مالی مشترک برای تأمین مالی پروژهها و تشکیل کمیته پیگیری اجرای تفاهمنامهها با انتخاب پنج دانشگاه از هر کشور بر اساس تخصص.
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