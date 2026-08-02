تأکید قطر بر لزوم تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست‌ وزیر و وزیر امور خارجه قطر امروز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با «بدر عبدالعاطی» وزیر امور خارجه مصر، درباره تلاش‌ ها در راستای کاهش تنش‌ ها در منطقه گفتگو کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، وزارت امور خارجه قطر با صدور بیانیه ای در این باره اعلام کرد: نخست‌ وزیر و وزیر امور خارجه قطر در این رایزنی، بر لزوم پایبندی همه طرف‌ ها به گفتگو و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید کرد.

تأکید قطر بر «لزوم پایبندی همه طرف‌ ها به گفتگو» در حالیست که ۲ تجاوز پیشین آمریکا به خاک ایران که بر خلاف تمامی قوانین بین المللی انجام شد، حین مذاکرات غیرمستقیم تهران- واشنگتن رخ داد و به جهانیان اثبات کرد که آمریکا هرگز به دنبال مذاکره نیست.