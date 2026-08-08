حمله به سرکنسولگری ایران در مزار شریف نقض حقوق دیپلماتیک - کنسولی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه به مناسبت بیست و هشتمین سالروز جنایت حمله به کنسولگری ایران در مزار شریف و شهادت دیپلمات‌های ایرانی بیانیه صادر کرد. متن بیانیه به شرح زیر است:

بسمه‌تعالی

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، سالروز شهادت مظلومانه دیپلمات‌ها و خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) در جریان تعرض تروریستی به ساختمان سرکنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان در روز ۱۷ مرداد ۱۳۷۷ را گرامی می‌دارد.

بیست و هشت سال پیش در چنین روزی، ساختمان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف، مورد حمله تروریست‌های مسلح قرار گرفت و هشت نفر از همکاران خدوم ما به نام‌های، حیدرعلی باقری، محمدعلی قیاسی، مجید نوری نیاری، ناصر ریگی، نورالله نوروزی، کریم حیدریان، رشید پارپا فلاح و محمدناصر ناصری، به‌همراه محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری ایرنا به شهادت رسیدند.

حمله تروریستی به سرکنسولگری ایران در مزار شریف و به شهادت رساندن کارکنان آن، جنایتی شنیع و نقض فاحش حقوق دیپلماتیک - کنسولی بود که گذر زمان نمی‌تواند موجب تخفیف آن شود.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهدای عزیزمان و تبریک روز خبرنگار، بر لزوم روشن شدن ابعاد مبهم این جنایت تروریستی از جمله شناسایی عاملان و آمران آن و نیز اجرای عدالت تأکید دارد و از هر امکان و فرصتی برای پیگیری این موضوع بهره خواهد گرفت.