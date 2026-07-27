به گزارش خبرگزاری مهر، امیر علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش با حضور در منزل شهید سرتیپ «محمد مرتضوی» و سرهنگ دوم جانباز «بهمن اکبری»، از شهدا و جانبازان جنگ تحمیلی سوم، با خانوادههای این ایثارگران دیدار و گفتوگو کرد.
امیر جهانشاهی در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تجلیل از مقام والای ایثارگران، اظهار داشت: امروز به برکت خون مطهر شهدا و فداکاریها و ایثارگریهای جانبازان سرافراز، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با اقتدار در عرصه بینالمللی حضور دارد و از جایگاه شایستهای برخوردار است.
وی با اشاره به ابعاد تجاوزات دشمنان و جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی افزود: دشمنان ملت ایران باید بدانند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ایمان، اراده و پشتیبانی ملت غیور ایران اسلامی، هیچگاه از دفاع از کشور و آرمانهای انقلاب اسلامی دست نخواهند کشید و تا آخرین قطره خون در برابر هرگونه تجاوز و تهدید ایستادگی خواهند کرد.
فرمانده نیروی زمینی ارتش با تأکید بر عزم نیروهای مسلح برای پاسداری از امنیت و تمامیت ارضی کشور تصریح کرد: انتقام خون شهدای گرانقدر و والامقام این سرزمین از دشمنان گرفته خواهد شد.
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