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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۵

امیر الهامی: شهدای سوباشی الگویی ماندگار برای نسل‌های بعدی هستند

امیر الهامی: شهدای سوباشی الگویی ماندگار برای نسل‌های بعدی هستند

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) گفت: شهدای سایت راداری سوباشی در حساس‌ترین روزهای جنگ تحمیلی، در سنگر دفاع از آسمان کشور ایستادند والگویی ماندگار برای نسل‌های بعدی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علیرضا الهامی فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در پیامی، ضمن گرامیداشت ۵ مرداد، سالروز اقتدارآفرینی، ازخودگذشتگی و ایثار شهدای سایت راداری «سوباشی» و عملیات «مرصاد»، مهم‌ترین سرمایه اقتدار و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران را فرهنگ ایثار و شهادت دانست و بر تداوم راه شهدای سوباشی توسط کارکنان مؤمن، متعهد و ولایتمدار این نیرو، تأکید کرد.

متن پیام فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص) به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

پنجم مرداد، یادآور حماسه‌ای جاودانه و نماد ایثار، بصیرت و وفاداری مردانی است که در سایت راداری سوباشی، آگاهانه و با ایمان راسخ، جان خویش را در راه دفاع از آسمان ایران اسلامی فدا کردند و نام خود را در دفتر زرین افتخارات این مرز و بوم ماندگار ساختند.

شهدای سوباشی از افتخارآفرینان دوران هشت سال دفاع مقدس و از قهرمانان عرصه پدافند هوایی کشور بودند که با انتخابی آگاهانه، دفاع از استقلال، عزت و امنیت ایران اسلامی را برگزیدند و با نثار جان خود، درس ایستادگی، مسئولیت‌پذیری، ولایتمداری و عشق به میهن را برای همیشه در تاریخ این سرزمین به یادگار گذاشتند.

این شهیدان والامقام در حساس‌ترین روزهای جنگ تحمیلی، در سنگر دفاع از آسمان کشور ایستادند و با فداکاری و ازخودگذشتگی، الگویی ماندگار برای نسل‌های پس از خود شدند؛ به‌گونه‌ای که امروز افسران، فرماندهان و کارکنان نیروی پدافند هوایی ارتش با تأسی از همان روحیه ایثار، ایمان و مجاهدت، در مسیر دفاع از امنیت و اقتدار ایران اسلامی گام برمی‌دارند.

در جنگ اخیر نیز بار دیگر فرزندان غیور نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تأسی به همان فرهنگ ایثار و شهادت، تا آخرین لحظه در سنگر دفاع از آسمان کشور ایستادند و جمعی از همرزمان عزیزمان با نثار جان خود، امنیت و آرامش ملت بزرگ ایران را پاسداری کردند.

بی‌تردید خون پاک این شهیدان، استمرار همان مسیر نورانی شهدای سوباشی و شهدای دوران دفاع مقدس است؛ مسیری که با ایمان، اخلاص و فداکاری ترسیم شده و هرگز متوقف نخواهد شد.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام سایت راداری سوباشی و تمامی شهدای نیروی پدافند هوایی ارتش، به‌ویژه شهدای جنگ اخیر، بر این باورم که فرهنگ ایثار و شهادت از مهم‌ترین سرمایه‌های اقتدار و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران است و کارکنان مؤمن، متعهد و ولایتمدار این نیرو، با عزمی راسخ و روحیه‌ای انقلابی، راه پرافتخار شهیدان را با قدرت ادامه خواهند داد.

از درگاه خداوند متعال، علو درجات برای شهدای گران‌قدر، صبر و اجر برای خانواده‌های معزز آنان و عزت، اقتدار و سربلندی روزافزون ایران اسلامی را مسئلت دارم.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور و فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
سرتیپ علیرضا الهامی

کد مطلب 6900407
هادی رضایی

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