چالش نظام سلامت در تشخیص دیرهنگام دو نوع سرطان

به گزارش خبرنگار مهر، سید سجاد رضوی، در نشست دوره‌ای مشاوران امور زنان و خانواده با موضوع پیشگیری از سرطان، با اشاره به تغییر نگاه جامعه نسبت به بیماری سرطان اظهار کرد: حدود سه دهه پیش، ابتلا به سرطان تقریباً مترادف با مرگ تلقی می‌شد، اما امروز با افزایش آگاهی عمومی، نخستین پرسش مردم درباره بیمار، مرحله بیماری و امکان درمان آن است.

وی افزود: انتظار بیماران امروز افزایش طول عمر، بهبود کیفیت زندگی و درمان کامل است و تحقق این اهداف به میزان سرمایه‌گذاری نظام سلامت در حوزه پیشگیری، تشخیص و درمان بستگی دارد.

معاون درمان وزارت بهداشت با تأکید بر اهمیت پیشگیری گفت: هرچه سرمایه‌گذاری بیشتری در حوزه پیشگیری انجام شود، هزینه‌های درمان کاهش می‌یابد. همچنین تشخیص زودهنگام موجب می‌شود درمان آسان‌تر، کم‌هزینه‌تر و با عوارض کمتری همراه باشد.

رضوی با ابراز نگرانی از روند تشخیص سرطان در کشور اظهار کرد: متأسفانه هنوز سرطان‌های پستان و دهانه رحم در بسیاری از زنان در مراحل پیشرفته تشخیص داده می‌شوند؛ موضوعی که علاوه بر آسیب به سلامت زنان، بنیان خانواده را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی با اشاره به نقش زنان در سلامت خانواده و جامعه ادامه داد: توجه به سلامت زنان باید یکی از اولویت‌های نظام سلامت باشد. سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت، پیشگیری، وضعیت اقتصادی و اجتماعی زنان، تضمین‌کننده آینده سلامت جامعه و تحقق اهداف جمعیتی کشور خواهد بود.

معاون درمان وزارت بهداشت یکی از مشکلات حوزه درمان سرطان را پراکندگی خدمات عنوان کرد و گفت: در حال حاضر خدمات درمان سرطان در بخش‌های مختلف دولتی، خصوصی و خیریه ارائه می‌شود، اما نبود مدیریت واحد موجب پراکندگی خدمات شده است. باید با تقویت نظام ارجاع و پزشک خانواده، فرآیند درمان بیماران سرطانی به‌صورت منسجم مدیریت شود تا هیچ بیماری از چرخه مراقبت و درمان خارج نشود.

رضوی همچنین نبود پرونده الکترونیک یکپارچه بیماران را از دیگر چالش‌های موجود دانست و افزود: اطلاعات مربوط به بیماران سرطانی پراکنده است و این مسئله به‌ویژه در مناطق محروم مشکلات بیشتری ایجاد کرده است. هرچند مؤسسات خیریه در این مناطق خدمات ارزشمندی ارائه می‌کنند، اما همچنان نیاز به ساماندهی و یکپارچه‌سازی اطلاعات وجود دارد.

وی با اشاره به تأثیر مشکلات اقتصادی بر سلامت مردم گفت: در شرایط دشوار معیشتی، معمولاً سلامت افراد تحت تأثیر قرار می‌گیرد و تأخیر در مراجعه برای تشخیص و درمان، به افزایش موارد سرطان پیشرفته و مرگ‌ومیر ناشی از این بیماری منجر می‌شود.

معاون درمان وزارت بهداشت از برنامه‌ریزی برای ایجاد شبکه ملی مراقبت از سرطان خبر داد و تصریح کرد: هدف این است که تمامی اقدامات مرتبط با پیشگیری، تشخیص، درمان و مراقبت بیماران سرطانی در قالب یک شبکه ملی ثبت و مدیریت شود تا تصمیم‌گیری‌ها بر پایه اطلاعات دقیق و یکپارچه انجام گیرد.

رضوی در پایان با اشاره به اهداف برنامه ملی کنترل سرطان اظهار کرد: بر اساس این برنامه، ۹۰ درصد افراد تا سن ۱۵ سالگی باید واکسیناسیون هدف را دریافت کنند، ۷۰ درصد موارد سرطان‌های هدف در مراحل اولیه شناسایی شوند و ۹۰ درصد بیماران مبتلا پس از تشخیص، تحت درمان مناسب قرار گیرند. وی تأکید کرد تحقق این اهداف نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، آموزش، پیشگیری، تشخیص به‌موقع و مشارکت همه بخش‌های مرتبط است.