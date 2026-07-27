یک تراشه سازی ارزشمندترین شرکت چین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این رشد چشمگیر باعث شد این تولیدکننده تراشه با وجود موج اخیر افت سهام شرکت‌های فناوری در بازارهای جهانی، از نظر ارزش بازار به باارزش‌ترین شرکت بازار سهام چین تبدیل شود.

ارزش سهام این شرکت در میانه معاملات به ۵۴.۶۵ یوان رسید، حال آنکه قیمت عرضه اولیه آن ۸.۶۶ یوان بود. در نتیجه این رشد ارزش بازاری CXMT به ۳.۶۵ هزار میلیارد یوان معادل ۵۳۹.۲۱ میلیارد دلار رسید که بسیار بالاتر از ارزش تقریبی ۸۵.۵ میلیارد دلاری شرکت در زمان عرضه اولیه سهامش است.

محدودیت های آمریکا به افزایش رقابت فناوری جهانی منجر شده و این تراشه ساز چینی را به یکی از ارکان اصلی تلاش های چین برای تثبیت اکوسیستم نیمه رسانای خود کمتر کردن شکاف استراتژیک بخش هایی مانند هوش مصنوعی تبدیل کرده است.

این شرکت که نام کاملش ChangXin Memory Technologies است، برترین تولید کننده چینی تراشه های DRAM به حساب می آید و در بزرگترین عرضه اولیه سهام آسیا در سال جاری ۵۷.۹۲ میلیارد یوان(۸.۶ میلیارد دلار) سرمایه جذب کرد. قیمت سهام این شرکت در آغاز معاملات به ۴۹٫۵۰ یوان رسید. این قیمت در مقایسه با قیمت عرضه اولیه (۸.۶۶ یوان)، ارزش بازار شرکت را به حدود ۳.۶۵ تریلیون یوان (۵۳۹.۲۱ میلیارد دلار) جهش داد و آن را بالاتر از «بانک صنعتی و تجاری چین» قرار داد.