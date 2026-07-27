هدف‌ گذاری ایجاد ۸۱۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی جلالیپور صبح دوشنبه به مناسبت روز کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفهای در گفتگو با رسانه ها با اعلام این خبر اظهار کرد: یکی از رسالتهای اصلی این نهاد در سالهای اخیر، توانمندسازی مددجویان با ایجاد بستر لازم برای کسب درآمد پایدار است.
وی با اشاره به اقدامات کمیته امداد در زمینه ایجاد فرصتهای شغلی، افزود: آمایش و نیازسنجی، مشاوره شغلی و استعدادسنجی، آموزش و ارتقای مهارتهای شغلی، اعطای تسهیلات قرضالحسنه، هدایت تا ایجاد فرصت شغلی، نظارت و پشتیبانی جهت پایداری طرح و ایجاد زمینه فروش محصولات تولیدی از جمله اقدامات این نهاد برای ایجاد اشتغال پایدار و توانمندسازی مددجویان است.
مدیرکل کمیته امداد گیلان، توجه به راهبری شغلی و مزیتسنجی ایجاد اشتغال را از کارویژههای مهم این نهاد برشمرد و تصریح کرد: ایجاد شبکهای از مشاغل بومی و پُردرآمد، تأکید بر تکمیل زنجیره صنایع و مهارتآموزی از جمله اقدامات کمیته امداد در راستای احیای صنایع بومی محسوب میشود.
جلالیپور با اشاره به برگزاری دورههای آموزش مهارت برای بیش از ۱۱ هزار نفر طی سال گذشته، خاطرنشان کرد: پیشبینی شده است در سال جاری حدود هفت هزار و ۴۵۰ نفر از مددجویان استان، از دورههای آموزش مهارت کسبوکار، کودک و نوجوان و پایدارسازی مشاغل با همکاری سازمان فنی و حرفهای، جهاد کشاورزی، شبکه دامپزشکی، جهاد دانشگاهی، آموزشگاههای آزاد فنی و حرفهای و ... بهرهمند شوند.
وی سوق دادن اشتغال به سمت مردمیسازی را از دیگر رسالتهای کمیته امداد دانست و اضافه کرد: در این راستا، از ظرفیت جهادگران، کانونهای کارآفرینی و مراکز نیکوکاری تخصصی کارآفرینی بهره گرفته میشود.
مدیرکل کمیته امداد گیلان با تأکید بر اینکه دهکهای یک تا چهار میتوانند از تسهیلات قرضالحسنه اشتغالزایی برخوردار شوند، گفت: برطرف کردن نیازهای اساسی اقشار کمبرخوردار، افزایش شأن و منزلت این قشر، کاهش نرخ بیکاری، افزایش درآمد محرومان برای کاهش فاصله طبقاتی، افزایش مناعت طبع خانوادهها و افزایش تولید ملی از اهداف این طرح است.
جلالیپور با بیان اینکه پیشبینی شده است در سال جاری هشت هزار و صد فرصت شغلی با اعتبار یک هزار و ششصد میلیارد تومان ایجاد شود، تصریح کرد: سال گذشته پنج هزار و ۷۱۰ فرصت شغلی با اعتبار هزار و ۵۵ میلیارد تومان در استان ایجاد گردید.
وی در پایان خاطرنشان کرد: افراد حائز شرایط میبایست از طریق سامانه «حیات» درخواست خود را ثبت نمایند تا پس از ارزیابی و کسب امتیاز لازم، از این تسهیلات بهرهمند شوند.
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