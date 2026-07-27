به گزارش خبرگزاری هر، امیرحسین نقیپور اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۱۶ هزار و ۴۹۳ گواهی بهداشتی و قرنطینهای در استان تعیینتکلیف شده که از این تعداد ۱۳ هزار و ۷۱۶ گواهی مربوط به محمولههای وارده به استان بوده است.
وی افزود: در چهار ماه نخست سال۱۸۳ هزار و ۸۱۵ کیلوگرم ماهی خوراکی منجمد از استان همدان به کشورهای روسیه و ارمنستان صادر شده است.
مدیرکل دامپزشکی استان همدان ادامه داد: همچنین ۲۸ هزار و ۱۴ کیلوگرم پا و پنجه مرغ منجمد به کشور ویتنام صادر شده است.
نقیپور با اشاره به دیگر اقلام صادراتی استان بیان کرد: از ابتدای سال جاری ۸ هزار جلد کراست گوسفندی و ۱۵ هزار و ۴۵۰ جلد سالامبور گوسفندی نیز به کشور ایتالیا صادر شده است.
وی صدور این گواهیها و تداوم صادرات را بیانگر نقش موثر اداره قرنطینه و امنیت زیستی در تامین الزامات بهداشتی، تسهیل تجارت، پشتیبانی از تولید و توسعه بازارهای صادراتی استان دانست و گفت: نظارت مستمر بهداشتی و قرنطینهای بر فرآوردهها و محمولههای دامی، از مهمترین عوامل حفظ سلامت، ارتقای ضریب اطمینان در مبادلات و تقویت جایگاه صادراتی استان به شمار میرود.
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