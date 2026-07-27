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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۴

مشاغل کوچک موتور محرک اقتصاد روستاها هستند

مشاغل کوچک موتور محرک اقتصاد روستاها هستند

همدان-فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان گفت: مشاغل کوچک موتور محرک اقتصاد روستاها هستند و توسعه آن علاوه بر ایجاد اشتغال گسترده، نقش موثری در تثبیت جمعیت در سکونتگاه‌های روستایی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین زارع‌کمالی ظهر دوشنبه در دیدار با مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به اهمیت راهبردی صنایع کوچک و زودبازده در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: مشاغل کوچک، موتور محرک اقتصاد روستاها هستند و توسعه این بخش علاوه بر ایجاد اشتغال گسترده، نقش موثری در تثبیت جمعیت در سکونتگاه‌های روستایی و جلوگیری از مهاجرت ایفا می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های موجود در استان همدان بر لزوم سازماندهی خوشه‌های صنعتی و تولیدات خانوادگی تاکید کرد و گفت: یکی از نمونه‌های موفق در این زمینه، صنعت پوشاک در روستای کردآباد است که می‌توان با برنامه‌ریزی دقیق، ساماندهی مناسب و برندسازی اصولی، آن را در سطح ملی معرفی و جایگاه اقتصادی تولیدکنندگان بومی را تقویت کرد.

فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان همچنین برای حرکت هدفمند و علمی در مسیر توسعه، تشکیل کارگروه مشترک بررسی ظرفیت‌ها و عارضه‌یابی استان را پیشنهاد کرد و افزود: برای رفع موانع تولید، لازم است گلوگاه‌ها و چالش‌های موجود در حوزه‌های صنعتی و معدنی به‌صورت دقیق شناسایی شود تا براساس آن راهکارهای عملیاتی و موثر برای تسهیل‌گری در مسیر تولید ارائه شود.

وی در پایان با اعلام آمادگی کامل مجموعه سپاه استان برای همکاری در همه عرصه‌ها تصریح کرد: سپاه استان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بسیج و مجموعه‌های تخصصی خود، در کنار اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خواهد بود تا مسیر تولید هموارتر شده و زمینه تحقق اهداف توسعه صنعتی و رونق اقتصادی در استان فراهم شود.

کد مطلب 6900887

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