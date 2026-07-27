به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین زارعکمالی ظهر دوشنبه در دیدار با مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به اهمیت راهبردی صنایع کوچک و زودبازده در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: مشاغل کوچک، موتور محرک اقتصاد روستاها هستند و توسعه این بخش علاوه بر ایجاد اشتغال گسترده، نقش موثری در تثبیت جمعیت در سکونتگاههای روستایی و جلوگیری از مهاجرت ایفا میکند.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای موجود در استان همدان بر لزوم سازماندهی خوشههای صنعتی و تولیدات خانوادگی تاکید کرد و گفت: یکی از نمونههای موفق در این زمینه، صنعت پوشاک در روستای کردآباد است که میتوان با برنامهریزی دقیق، ساماندهی مناسب و برندسازی اصولی، آن را در سطح ملی معرفی و جایگاه اقتصادی تولیدکنندگان بومی را تقویت کرد.
فرمانده سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان همچنین برای حرکت هدفمند و علمی در مسیر توسعه، تشکیل کارگروه مشترک بررسی ظرفیتها و عارضهیابی استان را پیشنهاد کرد و افزود: برای رفع موانع تولید، لازم است گلوگاهها و چالشهای موجود در حوزههای صنعتی و معدنی بهصورت دقیق شناسایی شود تا براساس آن راهکارهای عملیاتی و موثر برای تسهیلگری در مسیر تولید ارائه شود.
وی در پایان با اعلام آمادگی کامل مجموعه سپاه استان برای همکاری در همه عرصهها تصریح کرد: سپاه استان با بهرهگیری از ظرفیتهای بسیج و مجموعههای تخصصی خود، در کنار ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خواهد بود تا مسیر تولید هموارتر شده و زمینه تحقق اهداف توسعه صنعتی و رونق اقتصادی در استان فراهم شود.
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