به گزارش خبرگزاری مهر؛ چرخ رقابت‌های لیگ تکواندو استان البرز بار دیگر به حرکت درآمد و این بار شور و هیجان به اوج خود خواهد رسید. فرآیند ثبت‌نام لیگ جوانان و بزرگسالان این استان به طور رسمی آغاز شد تا تکواندوکاران مستعد از سراسر کشور شانس خود را برای درخشش در این میدان معتبر بیازمایند.

برخلاف روال معمول بسیاری از لیگ‌های استانی، هیأت تکواندو البرز در اقدامی فراگیر، درهای این رقابت‌ها را به روی ورزشکاران سایر استان‌ها نیز گشوده است.

بر این اساس، تمامی تکواندوکاران واجد شرایط از اقصی نقاط کشور می‌توانند برای حضور در این پیکارهای جذاب اعلام آمادگی کنند.

سه مسیر برای ورود به میدان

مسئولان برگزاری مسابقات به منظور تسهیل حضور حداکثری ورزشکاران، سه مسیر مجزا را برای ثبت‌نام در نظر گرفته‌اند:

نخستین و مرسوم‌ترین روش، حضور در قالب سهمیه تیم‌های البرزی است. بازیکنان متقاضی می‌توانند با مذاکره و بهره‌گیری از سهمیه باشگاه‌های حاضر در لیگ استان، قدم به این رقابت‌ها بگذارند.

راه دوم، ثبت‌نام به نمایندگی از استان‌ها است. در این شیوه، هر استان مجاز خواهد بود حداکثر سه بازیکن شاخص خود را به نام همان استان به میدان بفرستد.

اما شاید جذاب‌ترین بخش این فراخوان، ثبت‌نام به عنوان بازیکن آزاد باشد. علاقه‌مندان می‌توانند بدون محدودیت در تعداد و به‌صورت کاملاً انفرادی در این لیگ نام‌نویسی کرده و شانس خود را محک بزنند.

شرط کلیدی و غیرقابل چشم‌پوشی

نکته حائز اهمیت و الزامی در تمامی شیوه‌های یادشده، لزوم ارائه معرفی‌نامه رسمی از هیأت تکواندو استان مبدأ است. این شرط به منظور حفظ شفافیت و نظم در ثبت‌نام‌ها تعیین شده و تمامی متقاضیان موظف به رعایت آن هستند.

فراخوان نهایی برای ستاره‌های آینده

هیأت تکواندو استان البرز ضمن اعلام آمادگی کامل برای میزبانی، از تمامی تکواندوکاران مستعد و علاقه‌مند دعوت کرد تا با مراجعه به سامانه ثبت‌نام این هیأت، مراحل مربوطه را تکمیل کرده و فرصت حضور در یکی از مهم‌ترین رویدادهای لیگ استان را از دست ندهند.