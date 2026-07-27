کشف ۲۱۲ خودروی مسروقه در اصفهان؛ ۴۰ سارق خودرو در تیرماه دستگیر شدند

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای مستمر طرحهای مقابله با سرقت و ارتقای امنیت اجتماعی در سطح این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: در جریان اقدامات پلیسی انجامشده در تیرماه سال جاری، مأموران انتظامی موفق شدند ۲۱۲ دستگاه خودروی مسروقه را کشف و ۴۰ نفر از سارقان خودرو را شناسایی و دستگیر کنند.
با اشاره به تمرکز پلیس بر اجرای طرحهای هدفمند و اطلاعاتمحور افزود: این دستاورد حاصل رصد میدانی، اشراف اطلاعاتی، حضور مؤثر مأموران در مناطق مختلف شهر و اجرای طرحهای محلهمحور در نقاط جرمخیز بوده است.
وی با بیان اینکه برخورد با سارقان و برهمزنندگان نظم و امنیت عمومی بهصورت ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد، تصریح کرد: هدف از اجرای این طرحها، صرفاً برخورد با مجرمان نیست، بلکه افزایش احساس امنیت در میان شهروندان، کاهش زمینههای وقوع جرم و محدود کردن تحرک سارقان در سطح شهر نیز دنبال میشود.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان ادامه داد: اجرای اقدامات پیشگیرانه در کنار عملیات تخصصی برای شناسایی، ردزنی و دستگیری سارقان، نقش مؤثری در کاهش فرصت ارتکاب سرقت و ارتقای امنیت محلات داشته است و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده، برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند و برخورد با سارقان حرفهای، سابقهدار و افرادی که امنیت عمومی را هدف قرار میدهند، همچنان در اولویت مأموریتهای پلیس قرار دارد.
سرهنگ نیکبخت با تأکید بر استمرار حضور هدفمند پلیس در مناطق مختلف شهر گفت: مأموران انتظامی با بهرهگیری از ظرفیتهای اطلاعاتی و عملیاتی، مناطق مختلف را بهصورت مستمر رصد میکنند و اجازه نخواهند داد مجرمان با سوءاستفاده از فرصتها، آرامش شهروندان را مختل کنند.
وی همچنین بر نقش مشارکت مردمی در پیشگیری از وقوع سرقت تأکید کرد و افزود: شهروندان میتوانند با رعایت نکات ایمنی و توجه به هشدارهای پلیسی، نقش مؤثری در کاهش جرایم داشته باشند.
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان به مالکان خودرو توصیه کرد: استفاده از تجهیزات بازدارنده مانند دزدگیر، سوئیچ مخفی و سامانه موقعیتیاب، همچنین پارک خودرو در محلهای مطمئن و پارکینگهای امن، بهویژه هنگام مراجعه به تفرجگاهها و نقاط پرتردد، میتواند احتمال سرقت را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را در سریعترین زمان ممکن از طریق تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا پلیس بتواند با استفاده از مشارکت عمومی، در پیشگیری از وقوع جرم و برخورد سریعتر با مجرمان موفقتر عمل کند.
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