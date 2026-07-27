به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: تاریخ همواره آبستن حوادثی است که رد پای آنها تا نسلها بر پیکره جوامع باقی میماند. جنگ هشتساله و دفاع مقدس مردم ایران، تنها یک رویارویی نظامی در مرزهای جغرافیایی نبود؛ بلکه آوردگاهی از ارادهها، باورها و ایستادگی در برابر متجاوز بود که خونهای پاک بسیاری برای حفظ حریم وطن در آن بر زمین ریخت. ادبیات پایداری رسالت دارد تا این حماسهها و البته پیامدهای انسانی پس از آن را ثبت کند. رمان «رومی روم» به قلم حسین زحمتکشزنجانی، یکی از همین تلاشهای ارزشمند است که با رویکردی متفاوت، دست روی زخمهای کهنه گذاشته و آنها را در جغرافیایی مقدس به نام مسیر پیادهروی اربعین بازخوانی میکند.
قصه از جایی آغاز میشود که بوی باروت جای خود را به عطر تربت داده است. سال ۱۳۹۸ هجری شمسی است و حاج ارسلان، قهرمان نامآشنای سالهای مقاومت، در آستانه ۶۰ سالگی تصمیم میگیرد برای ادای نذر خود راهی جادههای منتهی به کربلا شود. حاج ارسلان نماد تمامقد نسلی است که جوانی خود را در سنگرهای ایستگاه هفت آبادان تا گردنههای مرصاد جا گذاشتند. نسلی که هنوز صدای سوت خمپارهها در گوششان میپیچد و درد ترکشها در استخوانهایشان زبانه میکشد. حضور او در این مسیر با همراهی خانوادهاش، تصویری آشنا از پیوند نسل دیروز و امروز در بستر فرهنگ عاشورایی است. گرمای طاقتفرسای مسیر و خستگی راه، تنها بهانهای است تا راوی ما را به عمق درونیات شخصیتی ببرد که سالها با مفهوم مقاومت زیسته است.
اما شاهکار روایت در نقطه تلاقی اتفاق میافتد؛ جایی در حوالی عمود ۳۳۸. در میان همهمه زائران و موکبداران عراقی، دست سرنوشت حاج ارسلان را رودرروی مردی قرار میدهد که روزگاری در جبهه مقابل به سوی او شلیک میکرده است. برزان الخزرجی، سرباز پیشین ارتش بعث، اکنون در هیبت یک خادمالحسین ظاهر شده است. مردی با چهرهای آفتابسوخته، چشمی نابینا و پایی که در جنگ جا مانده است. این رویارویی، تقابل دو انسان نیست؛ تقابل دو تاریخ، دو تفکر و دو جبهه است که حالا زیر یک پرچم واحد به نام حسین (ع) جمع شدهاند. برزان توبه کرده و با اصرار و التماس، زائر ایرانی را به خانه خود در مدینه کفل دعوت میکند تا شاید با خدمت به زوار، باری از گناهان گذشته بردارد. نویسنده با ظرافت تمام، تنش روانی ناشی از این دیدار را به تصویر میکشد.
حاج ارسلان و برزان هر دو از هم کینه به دل دارند. منطق جنگ ایجاب میکند که آنها هنوز دشمن یکدیگر باشند، اما معجزه اربعین، معادلات کلاسیک نفرت را بر هم میزند. رمان در بستر این تعلیق نفسگیر پیش میرود و خواننده را مدام در این دوگانه قرار میدهد که آیا بخشش ممکن است؟ آیا میتوان از خون برادران شهید و رنج سالیان اسارت گذشت و دست دوستی به سوی دشمن دیروز دراز کرد؟
در کنار این لایه عمیق روانشناختی و تاریخی، زحمتکشزنجانی هوشمندانه پای بحرانهای معاصر را نیز به داستان باز میکند. فتنه تکفیریهای داعش و سایه شوم آنها بر منطقه، لایه دیگری به رمان میافزاید. حضور داعش در پسزمینه داستان، آزمونی تازه برای شخصیتها رقم میزند. برزان، ابوحنیف و سمیره درگیر ماجراهایی میشوند که انتخاب میان حق و باطل را پیچیدهتر از دوران جنگ هشتساله میکند. اینجا دیگر خط مقدم مشخص نیست؛ جبهه نبرد به کوچهها و خانهها کشیده شده و هر تصمیم میتواند به قیمت جان انسانهای بیگناه تمام شود. پیوند زدن حماسه دفاع مقدس با محور مقاومت در سالهای اخیر، نشان از درک عمیق نویسنده از تداوم جریان حقطلبی در منطقه دارد.
«رومی روم» تنها یک داستان جنگی نیست؛ مرثیهای است بر رنجهای انسان خاورمیانه و در عین حال، حماسهای است در ستایش برادری و ایمان. نقطه اوج داستان، گرهگشایی تمامی این بحرانها در زیر سایه پرچم سرخ عاشوراست. نویسنده به ما یادآوری میکند که با وجود تمام دسیسهها و جنگافروزیها، این فرهنگ حسینی است که ملتهای منطقه را به یکدیگر پیوند داده و مرزهای کینه را درهم میشکند. باد که در پرچمهای سبز و سرخ طریقالحسین میپیچد، گویی روح شهدای مقاومت است که بر حسن عاقبت زائران و خادمان لبخند میزند.
این اثر ۲۸۶ صفحهای که با قیمت ۵۰۰ هزار تومان توسط شرکت چاپ و نشر بینالملل روانه بازار شده، دعوتی است به تفکر در باب مفاهیم بلندی چون ایثار، توبه، مقاومت و برادری. خواندن این رمان را به تمامی علاقهمندان به ادبیات پایداری، مستندنگاریهای فرهنگی و کسانی که دل در گرو میراث معنوی و ملی این سرزمین دارند، پیشنهاد میکنیم. اثری که نشان میدهد ادبیات تا چه حد میتواند در ترمیم زخمهای تاریخ و ساختن آیندهای روشن بر پایه مشترکات آیینی، قدرتمند و اثرگذار ظاهر شود.
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