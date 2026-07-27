کشف خودروی سرقتی و دستگیری سارق در بروجن

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ انتظامی‌نیا گفت: در پی اعلام سرقت یک دستگاه خودروی پراید، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ بروجن قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی، گشت‌زنی‌های هدفمند و رصد مستمر، موفق شدند خودروی سرقتی را به همراه سارق در حوزه استحفاظی شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه توقیف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان بروجن تصریح کرد: در این عملیات، سارق خودرو دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ انتظامی‌نیا با تأکید بر عزم پلیس در برخورد قاطع با سارقان، از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی و استفاده از تجهیزات بازدارنده، هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.