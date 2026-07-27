آمادگی وزارت بهداشت برای مراسم اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری نشست مشاوران امور زنان و خانواده اظهار کرد: از همه مشاوران امور زنان دستگاه‌های مختلف و به‌ویژه برگزارکنندگان این نشست تشکر می‌کنم که با دغدغه‌مندی، موضوع سلامت بانوان را در دستور کار قرار داده‌اند.

وی افزود: هدف از این نشست، هم‌اندیشی، برنامه‌ریزی و سازماندهی اقدامات لازم برای پیشگیری و کنترل سرطان‌های شایع در زنان، به‌ویژه سرطان پستان، بود تا بتوانیم با همکاری دستگاه‌های مختلف، برنامه‌های مؤثرتری در این حوزه اجرا کنیم.

وزیر بهداشت با تأکید بر ضرورت ارتقای سواد سلامت در جامعه گفت: نخستین گام در پیشگیری از سرطان، افزایش آگاهی مردم و بانوان درباره بیماری، ترویج خودمراقبتی و تشخیص زودهنگام است. همچنین باید با همکاری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف، ساختاری منسجم برای پیگیری سلامت بانوان ایجاد شود.

ظفرقندی ادامه داد: هدف این است که نگرانی‌ها و چالش‌های حوزه سلامت زنان در قالب یک برنامه عملیاتی و سازمان‌یافته پیگیری و برطرف شود و امیدواریم با پیگیری‌های انجام‌شده، این برنامه‌ها در دستگاه‌های مختلف اجرایی شود.

وی با بیان اینکه سلامت بانوان از ارکان توسعه پایدار کشور است، تصریح کرد: توجه به سلامت زنان در واقع سرمایه‌گذاری برای سلامت خانواده و جامعه محسوب می‌شود.

درمان بیش از ۹۰ درصد سرطان‌ها با تشخیص به‌موقع

وزیر بهداشت درباره اهمیت غربالگری سرطان اظهار کرد: اساس درمان سرطان‌ها، تشخیص زودهنگام است. زمانی می‌توان بیماری را در مراحل اولیه شناسایی کرد که مردم نسبت به انجام غربالگری و مراقبت‌های دوره‌ای آگاه باشند.

وی افزود: با آموزش مناسب، سازماندهی شبکه بهداشت و درمان و ایجاد ارتباط مؤثر میان مراکز بهداشتی و سایر دستگاه‌ها، می‌توان برنامه‌های غربالگری را گسترش داد و بیماران را در مراحل اولیه شناسایی کرد.

ظفرقندی تأکید کرد: امروز دانش پزشکی به سطحی رسیده است که اگر سرطان‌ها به‌موقع تشخیص داده شوند، بیش از ۹۰ درصد موارد قابلیت درمان قطعی دارند؛ از این رو توسعه برنامه‌های غربالگری و تشخیص زودرس باید با جدیت دنبال شود.

آمادگی وزارت بهداشت برای اربعین

وزیر بهداشت درباره برنامه‌های این وزارتخانه برای اربعین حسینی نیز گفت: همانند سال‌های گذشته، دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقر در استان‌های مرزی برای ارائه خدمات به زائران سازماندهی شده‌اند.

وی افزود: صبح امروز نیز گزارشی از رئیس سازمان اورژانس کشور درباره آخرین وضعیت آمادگی‌ها دریافت کردیم و اقدامات مربوط به استقرار پایگاه‌های اورژانس، آمبولانس‌ها، تأمین دارو و سرم مورد نیاز بررسی شد.

ظفرقندی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نگرانی خاصی در زمینه ارائه خدمات سلامت به زائران وجود ندارد و پیش‌بینی می‌کنیم امسال نیز همانند سال‌های گذشته بتوانیم خدمات مناسب و مطلوبی به زائران اربعین ارائه کنیم.