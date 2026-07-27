به گزارش خبرنگار مهر، هتل استقلال تهران، ظهر دوشنبه پنجم مرداد ۱۴۰۵، دچار آتش سوزی شد که به دنبال وقوع این حادثه، مهمانان هتل تخلیه شدند.

بر اساس اعلام اورژانس تهران تا کنون ۷ آمبولانس، یک موتورلانس و دو اتوبوس آمبولانس و یک خودروی فرماندهی به محل اعزام شده است و این حادثه تاکنون مصدومی نداشته است.

گزارش آتش نشانی

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۲:۱۹ ظهر دوشنبه وقوع آتش‌سوزی در یک ساختمان اقامتی واقع در بزرگراه چمران، نرسیده به خیابان ولیعصر، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله ۶ ایستگاه آتش‌نشانی به همراه چند دستگاه نردبان هیدرولیکی، بالابر، تانکر آب و خودروهای پشتیبانی به محل حادثه اعزام شدند.

ملکی با بیان اینکه محل حادثه یک هتل ۱۵ طبقه بوده است، گفت: کانون آتش‌سوزی در ضلع جنوبی ساختمان و در طبقه منفی یک قرار داشت. انباری به وسعت حدود ۵۰۰ مترمربع که محل نگهداری صندلی، موکت و سایر مواد قابل اشتعال بود، به طور کامل شعله‌ور شده و آتش به بخشی از راهروی مجاور نیز سرایت کرده بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی ادامه داد: دود غلیظ ناشی از حریق به طبقات بالایی نفوذ کرده و تعدادی از ساکنان و افراد حاضر در هتل در طبقات محبوس شده بودند. آتش‌نشانان به طور همزمان از طریق نردبان‌های هیدرولیکی و با نفوذ به داخل ساختمان، عملیات اطفای حریق و نجات افراد را آغاز کردند.

وی تصریح کرد: تاکنون تنها یک نفر که ظاهراً از کارکنان هتل بوده، دچار مصدومیت شده و برای ادامه درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شده است.

ملکی گفت: آتش به طبقه اول، واقع در بالای انبار، نیز سرایت کرده و بر اثر شدت حریق، شیشه‌های این طبقه شکسته بود. با این حال، آتش‌نشانان با استفاده از نردبان‌های دستی وارد محل شده و آتش را به طور کامل مهار کردند و اجازه ندادند حریق به بخش عمده سالن و سایر قسمت‌های طبقه گسترش یابد.

گزارش اورژانس

اشکان سیف معاون عملیاتی اورژانس شمال استان تهران گفت: در ساعت ۱۲:۴۹ دقیقه ظهر دوشنبه از طریق تماس با سامانه‌های ۱۱۵ مورد حریق در هتل پارسیان استقلال اعلام شد، بلافاصله دو دستگاه اتوبوس آمبولانس ۶ دستگاه آمبولانس و سه دستگاه موتور آمبولانس به محل اعزام شدند.

وی افزود: حریق توسط نیروهای آتش نشانی مهار شده و ما تا الان ۷ مصدوم داشتیم که عمدتاً مشکل تنفسی داشتند و سه مصدوم به بیمارستان منتقل شده اند.