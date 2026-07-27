به گزارش خبرگزاری مهر، آتشسوزی در هتل پارسیان استقلال تهران که ظهر دوشنبه ۵ مرداد رخ داد، با تلاش نیروهای آتشنشانی مهار شد و هماکنون عملیات لکهگیری در محل ادامه دارد.
بر اساس اعلام روابط عمومی هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان، این حادثه ساعت ۱۲:۳۰ در انبار ضایعات واقع در ضلع جنوبی هتل آغاز شد.
طبق این گزارش، علت وقوع آتشسوزی همچنان در دست بررسی است، اما وجود حجم زیادی از چوب و موکت ضایعاتی ناشی از عملیات تعمیرات هتل، موجب گسترش حریق و سرایت آن به رستوران هتل در نیمطبقه اول شد.
پس از اعلام حادثه، پنج اکیپ از ایستگاههای آتشنشانی اطراف هتل در محل حاضر شدند و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند. آتش حدود ۴۵ دقیقه پس از حضور نیروهای آتشنشانی مهار شد و در حال حاضر عملیات لکهگیری در محل ادامه دارد.
بر اساس این گزارش، این حادثه هیچگونه تلفات جانی نداشته و آتشسوزی به سایر طبقات هتل یا ساختمانهای مجاور سرایت نکرده است.
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