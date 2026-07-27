پیام تسلیت عارف در پی درگذشت خواهر شمس اردکانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی، درگذشت بتول شمس اردکانی، خواهر علی شمس اردکانی را تسلیت گفت.

در متن پیام عارف آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت خواهر مؤمنه و مکرمه جنابعالی، سرکار خانم بتول شمس اردکانی، موجب تأثر و تألم شد.

اینجانب این ضایعه اندوهبار را به جنابعالی، خانواده ارجمند شمس اردکانی، بستگان و تمامی بازماندگان معزز صمیمانه تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه، رحمت واسعه الهی، مغفرت و علو درجات و برای جنابعالی و سایر بازماندگان محترم، صبر، سلامتی و اجر مسئلت دارم.

امید است روح آن فقیده سعیده در جوار رحمت بی‌کران الهی و در کنار اولیای الهی، آرام گیرد.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور

