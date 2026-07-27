به گزارش خبرگزاری مهر، احسان سالمی در دیدار با حبیب مسیحی تازیانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان، بر ضرورت صیانت از محیط زیست و پیگیری حقوق مردم شهرستان تأکید کرد و گفت: بهرهمندی عادلانه پارسیان از ظرفیتهای قانونی، عوارض آلایندگی و مسئولیتهای اجتماعی صنایع، از مطالبات جدی مردم این شهرستان است.
وی با اشاره به همجواری پارسیان با منطقه عسلویه و قرار گرفتن این شهرستان در مجاورت یکی از مهمترین قطبهای صنایع انرژیبر کشور، اظهار کرد: مردم پارسیان سالها در کنار این ظرفیتهای بزرگ صنعتی زندگی کردهاند و انتظار دارند در حوزههای مرتبط با محیط زیست، مسئولیتهای اجتماعی و آثار ناشی از فعالیت صنایع نیز حقوق آنان بهصورت شایسته مورد توجه قرار گیرد.
فرماندار پارسیان افزود: این مطالبه، موضوعی مقطعی نیست و طی ماههای گذشته از مسیرهای مختلف، از عسلویه و مرکز استان هرمزگان تا تهران، پیگیری شده است و تا زمان احقاق حقوق مردم شهرستان با جدیت دنبال خواهد شد.
سالمی تصریح کرد: مردم پارسیان شایسته آن هستند که سهم واقعی و قانونی آنان از ظرفیتهای اقتصادی و صنعتی پیرامون خود، چه در عسلویه و چه در محدوده شهرستان، در قالب مسئولیتهای اجتماعی، اقدامات زیستمحیطی و حمایت از توسعه زیرساختها بهصورت عادلانه پرداخت شود. توسعه بدون توجه به مسئولیتهای آن، توسعهای پایدار نخواهد بود.
وی با بیان اینکه توسعه باید همراه با مسئولیتپذیری باشد، خاطرنشان کرد: پارسیان هم توسعه، اشتغال و آیندهای روشن میخواهد، اما این توسعه نباید به بهای آسیب به طبیعت، دریا، سواحل و زیستبوم منطقه تمام شود. حفاظت از محیط زیست و صیانت از حقوق مردم، همزمان با توسعه شهرستان، از اولویتهای مدیریت شهرستان است.
فرماندار پارسیان همچنین تأکید کرد: محیط زیست امانتی برای نسل امروز و میراثی برای آیندگان است و مسئولیت اجتماعی صنایع نیز باید در قبال مردمی که در مجاورت این مجموعهها زندگی میکنند، نمود عملی داشته باشد. هدف ما تقابل با صنعت نیست، بلکه تحقق توسعهای مسئولانه، عادلانه و همراه با حفظ حقوق مردم و طبیعت است.
وی بر ادامه پیگیری این مطالبه در سطوح استانی و ملی تأکید کرد و گفت: تا زمانی که این موضوع به نتیجهای روشن و عادلانه نرسد، از تمام ظرفیتهای قانونی و مدیریتی برای دفاع از حقوق مردم پارسیان استفاده خواهیم کرد.
در این دیدار، مهمترین مسائل و دغدغههای زیستمحیطی شهرستان، راهکارهای تقویت همکاریهای بینبخشی و همچنین پیگیری سهم پارسیان از ظرفیتهای قانونی مرتبط با عوارض آلایندگی و مسئولیتهای اجتماعی صنایع منطقه مورد بررسی قرار گرفت.
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