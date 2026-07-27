فلسفی: حفاظت از محیط زیست نباید مانع تولید و فعالیت عشایر شود

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان فلسفی، بعد از ظهر دوشنبه، در جلسه هم افزایی و تعامل سازنده اعضای فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی با رئیس سازمان محیط زیست، با تأکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای مدیریت زیست‌محیطی، اظهار کرد: میان حفاظت از محیط زیست، تولید پایدار و فعالیت‌های عشایر هیچ تضادی وجود ندارد و این حوزه‌ها باید در کنار یکدیگر تقویت شوند.

وی که نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی است، افزود: مجلس خود را موظف به حمایت از محیط زیست می‌داند، اما انتظار می‌رود دستگاه‌های متولی نیز با رویکردی همراه و تسهیل‌گر در مسیر تحقق این هدف حرکت کنند.

فلسفی با بیان اینکه برخی قوانین موجود نیازمند بازنگری است، تصریح کرد: این قوانین باید با در نظر گرفتن تولید پایدار، معیشت مردم و فعالیت عشایر اصلاح شوند و در کنار آن، نگرش‌ها نیز تغییر یابد.

رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی بر ضرورت جایگزینی رویکردهای فرهنگی و مشارکتی به جای برخوردهای صرفاً قهری تأکید کرد و گفت: مدیریت مشارکتی می‌تواند ضمن حفاظت از محیط زیست، از ایجاد تنش و نارضایتی نیز جلوگیری کند.

وی همچنین از افزایش بودجه محیط زیست به ۶ هزار میلیارد تومان در سال جاری خبر داد و خواستار توزیع عادلانه اعتبارات و تخصیص کامل بودجه مصوب شد.

فلسفی در پایان با اشاره به مسائل منطقه لار، بر لزوم تسهیل خدمات‌رسانی به عشایر این منطقه و رفع موانع اجرایی با همکاری دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.