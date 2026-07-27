افزایش ۷ درصدی عملکرد نخود دیم در اراضی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، ندا محمدیپور ظهر امروز دوشنبه در گفتوگو با رسانهها ضمن اعلام موفقیت طرح تحقیقی و ترویجی مقایسه خاکورزی حفاظتی با کشت مرسوم نخود دیم، اظهار داشت: اجرای کشاورزی حفاظتی در سال نخست، موجب افزایش حدود هفتدرصدی عملکرد نخود دیم نسبت به روش کشت مرسوم شد.
وی اظهار کرد: این طرح سهساله باهدف توسعه کشاورزی حفاظتی، افزایش بهرهوری منابع خاک و آب و ارتقای پایداری تولید در اراضی دیم اجرا شده و در سال نخست، اصول سهگانه کشاورزی حفاظتی شامل حفظ بقایای گیاهی، بی خاکورزی و تناوب زراعی رعایت شد.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: در این طرح، نخود رقم منصور پس از کشت گندم و بدون انجام عملیات شخم در سطح ۳.۵ هکتار کشت شد و در مزرعه مجاور نیز کشت نخود به روش مرسوم و همراه با عملیات شخم در سطح ۱.۵ هکتار انجام گرفت.
محمدیپور، بیان کرد: نتایج اولیه برداشت نشان داد اجرای کشاورزی حفاظتی در سال نخست، موجب افزایش حدود هفتدرصدی عملکرد نخود دیم نسبت به روش کشت مرسوم شده است.
وی با اشاره به اینکه این طرح در سالهای آینده نیز پایش خواهد شد، تصریح کرد: بررسی اثرات کشاورزی حفاظتی بر عملکرد محصول، حفظ رطوبت خاک، کاهش فرسایش و افزایش تابآوری مزارع دیم در برابر تغییرات اقلیمی از اهداف اصلی ادامه اجرای این طرح است.
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