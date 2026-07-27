به گزارش خبرنگار مهر، دویست و هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر قم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، سالروز عملیات غرورآفرین مرصاد و قدردانی از تلاشهای مجموعه شهرداری، سازمان اتوبوسرانی و رانندگان اعزامی برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی ظهر دوشنبه برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، اعضای شورای اسلامی شهر قم همچنین درگذشت اکبر عبدی، از هنرمندان ارزشی و مردمی کشور را تسلیت گفتند و یاد و خاطره وی را گرامی داشتند.
در ادامه، سه لایحه مهم در حوزههای حملونقل شهری، توسعه فضاهای فرهنگی و خدماترسانی به زائران در دستور کار صحن شورا قرار گرفت و پس از طرح دیدگاههای موافق و مخالف، ابعاد مختلف هر یک از آنها مورد بررسی قرار گرفت.
یکی از موضوعات مهم جلسه، بررسی لایحه مربوط به افزایش نرخ ایاب و ذهاب سرویس مدارس برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ بود که بخش قابل توجهی از مباحث صحن را به خود اختصاص داد.
سامانه جدید سرویس مدارس از مهرماه اجرایی میشود
سید محمدحسین دهناد در تشریح این لایحه اظهار کرد: از سال ۱۴۰۲ و براساس مصوبه هیئت وزیران، مسئولیت ساماندهی سرویس مدارس به شهرداریها واگذار شده و به همین منظور در سالهای گذشته از سامانه سپند استفاده میشد.
رییس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر قم افزود: با توجه به برخی مشکلات موجود در این سامانه، شهرداری قم نیز همانند برخی کلانشهرها از جمله اصفهان و شیراز، سامانه هوشمند جدیدی را برای مدیریت سرویس مدارس به کار خواهد گرفت.
وی گفت: در این سامانه، امکانات متعددی از جمله محاسبه دقیق مسیرها، جانمایی و چیدمان دانشآموزان، نظارت بر عملکرد سرویسها، امکان رصد لحظهای خودرو توسط والدین و ارسال پیامک اطلاعرسانی پیش از رسیدن دانشآموز به مدرسه یا منزل پیشبینی شده است و این سامانه از ابتدای مهرماه در قم به بهرهبرداری خواهد رسید.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر قم با اشاره به بررسی نرخهای جدید نیز بیان کرد: در بررسیهای اولیه افزایش ۶۵ درصدی مطرح شده بود اما در کمیسیون با هدف کاهش فشار اقتصادی بر خانوادهها، نرخ ورودی تنها ۲۰ درصد افزایش یافت و در نهایت میانگین وزنی افزایش نرخها به ۴۲ درصد و میانگین حسابی به ۴۵ درصد رسید.
در جریان بررسی این لایحه، نرجس نیازمند با تأکید بر اهمیت ارتقای ایمنی حمل و نقل دانشآموزان اظهار کرد: علاوه بر والدین، لازم است امکان نظارت مدارس نیز در سامانه جدید پیشبینی شود تا کنترل بیشتری بر روند فعالیت سرویسها، بهویژه سرویس مدارس دخترانه، وجود داشته باشد.
حجتالاسلام مرتضی استقامت نیز با اشاره به مشکلات اقتصادی رانندگان سرویس مدارس، بر ضرورت پیشبینی بستههای حمایتی برای این قشر تأکید کرد، هرچند پیشنهاد افزایش رقم حمایت مالی در صحن شورا رأی لازم را کسب نکرد.
واگذاری زمین باغموزه انقلاب اسلامی با تأکید بر حفظ دسترسی عمومی
یکی دیگر از لوایح مطرح شده در جلسه، اخذ مجوز بهرهبرداری از زمینی به مساحت هشت هزار متر مربع در بلوار پیامبر اعظم(ص) برای احداث باغموزه انقلاب اسلامی بود.
براساس این لایحه، مالکیت زمین همچنان در اختیار شهرداری قم باقی خواهد ماند و برای این مجموعه، احداث حدود هزار متر مربع زیربنا و ایجاد هفت هزار متر مربع فضای شهری پیشبینی شده است.
ماءالله سعادتمند در جریان بررسی این لایحه اظهار کرد: استقرار کاربریهای فرهنگی در محور پیامبر اعظم(ص) از بهترین ظرفیتهای این محدوده به شمار میرود و احداث باغموزه انقلاب اسلامی نیز میتواند در همین راستا ارزیابی شود.
وی افزود: لازم است تمامی ضوابط و تعهداتی که برای بهرهبرداری از این مجموعه تعیین میشود، در مرحله اجرا نیز با نظارت دقیق شورای اسلامی شهر دنبال شود.
نرجس نیازمند نیز با تأکید بر حفظ حقوق عمومی شهروندان گفت: این مجموعه باید فضایی عمومی و در دسترس همه مردم باشد و از هرگونه دیوارکشی یا محدودسازی دسترسی شهروندان جلوگیری شود تا کارکرد فرهنگی و اجتماعی آن برای عموم حفظ شود.
حجتالاسلام مرتضی استقامت نیز با اعلام موافقت با اصل واگذاری اظهار کرد: تمامی شروط مرتبط با بهرهبرداری عمومی، ضوابط طرح تفصیلی، الزامات سیما و منظر شهری و ملاحظات حقوقی باید به صورت دقیق در متن قرارداد درج و پیش از نهایی شدن، در کمیسیون حقوقی نیز بررسی شود.
همچنین حسین صابری بر ضرورت نظارت مستمر شورای اسلامی شهر بر اجرای تمامی بندهای قرارداد و پایبندی دستگاه مجری به تعهدات تأکید کرد.
طرح تنورخانه ایران نیازمند شفافیت بیشتر است
سومین لایحه مطرح شده در این نشست به واگذاری پلاک ثبتی واقع در بلوار پیامبر اعظم(ص) به مجموعه حیات طیبه جهان اسلام برای ایجاد مجموعه فرهنگی «تنورخانه ایران» اختصاص داشت.
براساس این پیشنهاد، مقرر شده است این فضای شهری به صورت رایگان و برای مدت سه سال با حفظ مالکیت شهرداری در اختیار مجموعه مذکور قرار گیرد تا در حوزه معرفی فرهنگ ایرانی و خدماترسانی به زائران فعالیت کند.
حجتالاسلام مرتضی استقامت در بررسی این لایحه اظهار کرد: لازم است پیش از تصویب نهایی، ابعاد مختلف طرح از جمله نحوه واگذاری، شیوه بهرهبرداری، وضعیت ساختوساز، هزینه اجرای پروژه، ردیف اعتباری و سازوکار تأمین منابع مالی به صورت شفاف مشخص شود.
وی افزود: همچنین باید روشن شود این همکاری در قالب تفاهمنامه، قرارداد یا سرمایهگذاری تعریف خواهد شد تا از بروز هرگونه ابهام در مراحل اجرا جلوگیری شود.
فرامرز عظیمی شهردار قم در دفاع از این لایحه اظهار کرد: این مجموعه در زمینی به وسعت حدود ۸۵۰ متر مربع احداث خواهد شد و مالکیت آن همچنان در اختیار شهرداری باقی میماند.
شهردار قم افزود: هدف از اجرای این پروژه، معرفی نان تمدنی ایران، گونههای مختلف محصولات بومی، میوهها، گیاهان و دیگر عناصر فرهنگی کشور در قالب مجموعهای فرهنگی برای شهروندان و زائران است.
اعضای شورا بر تقویت رویکرد فرهنگی پروژه تأکید کردند
خسرو مقدسیزاده با تشریح ابعاد این طرح اظهار کرد: مجموعه حیات طیبه جهان اسلام از نظر اهلیت و توان اجرایی مورد بررسی قرار گرفته و ظرفیت مناسبی برای احیای سنتهای فرهنگی، آموزش شهروندان و ارائه خدمات به زائران دارد.
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم افزود: در این مجموعه برنامههایی همچون آموزش پخت نان سنتی، برگزاری جشنوارههای موضوعی و دعوت از دانشآموزان و مدارس برای آشنایی با فرهنگ نان ایرانی پیشبینی شده است.
نرجس نیازمند نیز با اشاره به استقبال عمومی از نانهای سنتی و مشاغل مرتبط گفت: لازم است فعالیتهای این مجموعه صرفاً به تولید محدود نشود و ابعاد آموزشی، مشارکت فعالان این حوزه و جذابیت بازدیدی آن برای شهروندان به طور دقیق تعریف شود.
مصطفی ملایی نیز با اشاره به رویکرد فرهنگی مدیریت شهری در سالهای اخیر اظهار کرد: توجه به موضوعات فرهنگی در برنامههای مدیریت شهری و سازمان ساماندهی مشاغل از اقدامات ارزشمند دوره اخیر بوده است.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم افزود: پیشنهاد میشود نام این مجموعه به «تنورخانه کریمه اهل بیت(س)» تغییر یابد و همچنین مجموعه حیات طیبه جهان اسلام گزارشی از فعالیتها و برنامههای خود را در صحن شورای اسلامی شهر ارائه کند.
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