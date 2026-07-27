مرز مهران گرایش قلبی زائران اربعین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام اللهنور کریمیتبار ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح قرارگاه رسانهای اربعین در مهران، با تأکید بر جایگاه اثرگذار رسانه در رویداد بزرگ اربعین، گفت: رسانهها در درجه نخست باید در حوزه معرفتافزایی زائران ایفای نقش کنند، چرا که همه خدمات و زیرساختها مقدمهای برای تحقق اهداف فرهنگی و معنوی این سفر عظیم است.
وی با بیان اینکه ائمه جمعه نیز بهواسطه ارتباط مستمر با مردم دارای کارکرد رسانهای هستند، افزود: برپایی موکب فرهنگ، هنر و رسانه از مطالبات و آرزوهای مهم در استان بود که امروز با رویکردی فرهنگی در اربعین محقق شده و گامی مبارک در این مسیر به شمار میرود.
امام جمعه ایلام تصریح کرد: خبرنگاران باید ضمن انتقال مطالبات استان به مسئولان رده بالا، مسائل و پیشنهادهای زائران به مدیران، در حوزههای مرتبط نیز مطالبهگری مسئولانه داشته باشند.
کریمیتبار با اشاره به جایگاه مرز مهران در تردد زائران اربعین، خاطرنشان کرد: مرز مهران شاهکلید رشد و توسعه استان است و این ظرفیت، به برکت خون شهدا، امنیت پایدار و گرایش قلبی زائران به این مسیر فراهم شده است.
وی همچنین بر ضرورت برجستهسازی زیباییهای سفر معنوی اربعین تأکید کرد و گفت: رسانهها باید نقاط قوت، خدمات و ابعاد فرهنگی این حرکت عظیم را بیش از پیش منعکس کنند.
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