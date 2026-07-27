دستگیری ۲ عضو باند تقلب در آزمون دستیاری پزشکی در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید وحید موسویان از شناسایی و دستگیری دو نفر از عوامل اصلی باند جعل و تقلب در پنجاه‌ودومین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی پزشکی خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی درباره نفوذ و تخلف سازمان‌یافته در این آزمون، پرونده به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضائی استان قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و هماهنگی با مراجع ذی‌صلاح، دو نفر از اعضای این باند شناسایی و با دستور قضائی بازداشت شدند.

موسویان با بیان اینکه متهمان در مراحل اولیه بازجویی به اقدام برای ایجاد اختلال در روند رقابتی آزمون و پذیرش غیرقانونی داوطلبان در دوره‌های تخصصی پزشکی اعتراف کرده‌اند، تصریح کرد: تحقیقات مقدماتی با جدیت ادامه دارد و دستگاه قضائی در تلاش است با تکمیل مستندات، سایر ابعاد پرونده و عوامل احتمالی مرتبط با این تخلف را نیز شناسایی و مورد رسیدگی قرار دهد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر حساسیت این پرونده و آثار آن بر سلامت نظام آموزشی و امنیت روانی داوطلبان، گفت: برخورد با هرگونه اقدام که عدالت آموزشی و اعتماد عمومی به نظام سلامت کشور را خدشه‌دار کند، با قاطعیت در دستور کار دستگاه قضائی قرار دارد.

وی در پایان با هشدار به سودجویان حوزه رقابت‌های علمی خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی با همکاری نهادهای نظارتی، با هرگونه جعل، تقلب و اخلال در فرآیندهای علمی و آموزشی برخورد قانونی و قاطع خواهد کرد.