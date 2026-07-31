موکب فرهنگی امام رضا(ع) در مسیر بازگشت زائران اربعین در ملایر برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی آخشیک ظهر جمعه در جمع خبرنگاران از برپایی موکب فرهنگی امام رضا(ع) همزمان با فرارسیدن ایام پرفیض اربعین حسینی در مسیر بازگشت زائران خبر داد و اظهار کرد: این موکب برای چهارمین سال پیاپی با رویکردی نوین در حوزه ترویج کتابخوانی و فعالیتهای فرهنگی و هنری برپا شده است.
وی افزود: موکب فرهنگی امام رضا(ع) در محل ویژهای در مسیر جاده ملایر ـ اراک مستقر شده و تلاش دارد با بهرهگیری از ظرفیت کتاب، هنر و فعالیتهای فرهنگی، حال و هوای معنوی این ایام را برای زائران حسینی غنا ببخشد.
رئیس کتابخانههای عمومی شهرستان ملایر با اشاره به برنامههای پیشبینیشده در این موکب بیان کرد: در این دوره برنامههایی متنوع برای گروههای سنی مختلف طراحی شده است که از جمله آنها میتوان به کارگاههای قصهگویی و نقاشی برای کودکان، عرضه کتابهای مرتبط با شهدا، دلنوشتههای اربعینی، خاطرهنویسی، آموزش اوریگامی و خوشنویسی اشاره کرد.
وی تصریح کرد: هر یک از این برنامهها با هدف معرفی و ترویج فرهنگ ناب عاشورایی و ایجاد پیوندی عمیقتر میان مفاهیم دینی، کتاب و هنر برای زائران و خانوادهها تدارک دیده شده است.
آخشیک همچنین گفت: در نخستین روز فعالیت این موکب سعید کتابی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ملایر با حضور در غرفههای مختلف، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات فرهنگی قرار گرفت و ضمن گفتوگو با مسئولان اجرایی و کودکان حاضر، از این اقدام فرهنگی تقدیر کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: زائران حسینی میتوانند همهروزه از پنجشنبه هشتم تا پانزدهم مردادماه از ساعت ۸ صبح تا ۲۲ به موکب فرهنگی امام رضا(ع) واقع در کیلومتر ۲ جاده ملایر ـ اراک مراجعه کرده و از برنامهها و خدمات فرهنگی این مجموعه بهرهمند شوند.
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