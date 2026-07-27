رشد ۳۲ درصدی درآمدهای مالیاتی؛ وصول ۵۰۷ همت در ۴ ماه

به گزارش خبرنگار مهر، هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، با تشریح عملکرد این سازمان در سال گذشته و چهار ماه نخست سال جاری، اعلام کرد که با وجود شرایط خاص اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های حمایتی از فعالان اقتصادی، بخش قابل توجهی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده مالیاتی محقق شده است.

وی با تأکید بر اینکه عملکرد نظام مالیاتی نباید صرفاً بر پایه ارقام و آمارهای خشک ارزیابی شود، گفت: سازمان امور مالیاتی همواره تلاش کرده تصمیمات خود را متناسب با شرایط اقتصادی کشور و وضعیت فعالان اقتصادی اتخاذ کند. به گفته وی، در سال گذشته حدود ۹۴ درصد منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه تحقق یافت و اگر برخی حمایت‌ها از فعالان اقتصادی در ماه‌های پایانی سال اعمال نمی‌شد، این میزان می‌توانست به حدود ۱۰۰ درصد یا حتی بیشتر برسد.

سبحانیان افزود: به‌منظور همراهی با فعالان اقتصادی، بخشی از تکالیف و مطالبات مالیاتی در اسفندماه سال گذشته به تعویق افتاد که همین موضوع موجب شد بخشی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده در موعد مقرر وصول نشود؛ با این حال، عملکرد کلی نظام مالیاتی قابل قبول و موفق ارزیابی می‌شود.

تمدید مهلت انجام تکالیف مالیاتی در شرایط ویژه کشور

رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به شرایط خاص ماه‌های ابتدایی سال جاری اظهار کرد: در پی تحولات اخیر و با اخذ مجوزهای قانونی، تمامی تکالیف مالیاتی که موعد انجام آن‌ها در خرداد و تیرماه بود، به زمان دیگری موکول شد.

وی توضیح داد که مهلت انجام تکالیف مالیاتی اصناف، صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی تا شهریورماه تمدید شده است. همچنین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار، ارسال فهرست حقوق کارکنان و سایر تکالیف قانونی نیز تمدید شد.

به گفته سبحانیان، هرچند این تصمیم موجب تأخیر در وصول بخشی از درآمدهای مالیاتی شد، اما عملکرد سازمان در چهار ماه نخست سال همچنان مثبت و رضایت‌بخش بوده است.

وصول ۵۰۷ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی

سبحانیان با ارائه آمار عملکرد مالیاتی کشور گفت: در چهار ماه نخست سال گذشته حدود ۳۹۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده بود، در حالی که این رقم در مدت مشابه امسال به حدود ۵۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: درآمدهای مالیاتی در چهار ماه نخست سال گذشته معادل ۲۱.۸ درصد بودجه سالانه بود، اما این نسبت در سال جاری حدود ۲۰.۵ درصد ثبت شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین از رشد ۳۲ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و تصریح کرد: این رشد در شرایطی حاصل شده که رشد اقتصادی کشور حدود چهار درصد بوده و بدون افزایش فشار بر مؤدیان، از طریق هوشمندسازی فرآیندها، توسعه نظام داده‌محور و بهبود سازوکارهای وصول مالیات محقق شده است.

افزایش اختیارات مدیران استانی

وی از واگذاری اختیارات بیشتر به مدیران کل امور مالیاتی استان‌ها خبر داد و گفت: با توجه به تفاوت شرایط اقتصادی استان‌ها، اختیارات مدیران استانی افزایش یافته تا بتوانند متناسب با وضعیت هر منطقه تصمیم‌گیری کنند. این اقدام در راستای سیاست تمرکززدایی و حمایت مؤثرتر از فعالان اقتصادی انجام شده است.

رشد ۱۵۳ درصدی استرداد مالیات

سبحانیان اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را یکی از عوامل تسریع در استرداد مالیات دانست و گفت: میزان استرداد مالیات به فعالان اقتصادی از حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان در چهار ماه نخست سال گذشته به حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان در مدت مشابه امسال رسیده که نشان‌دهنده رشد ۱۵۳ درصدی است.

وی تأکید کرد که این افزایش، نتیجه سیستمی شدن فرآیندهای مالیاتی و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی است.

شناسایی تخلفات مالیاتی با رویکرد هوشمند

رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مقابله با تخلفات مالیاتی اظهار کرد: رویکرد سازمان مبتنی بر شناسایی فعالیت‌های اقتصادی واقعی و اصلاح اطلاعات ثبت‌نام مؤدیان است و هیچ‌گونه نگاه صنف‌محور در این زمینه وجود ندارد.

وی اعلام کرد: در بررسی‌های انجام‌شده، ۱۷۶ هزار مورد استفاده نادرست از دستگاه‌های کارتخوان عمده‌فروشی در فعالیت‌های خرده‌فروشی شناسایی شده است. همچنین ۸۶۱ مورد تخلف در صنف طلافروشان و ۴ هزار و ۳۸۴ مورد استفاده از کارتخوان‌های غیرتجاری برای فعالیت‌های تجاری نیز کشف شده است.

هدف، حمایت از مؤدیان و ارتقای شفافیت

سبحانیان با تأکید بر اینکه رویکرد سازمان بر پایه مدیریت ریسک و تحلیل داده‌ها استوار است، گفت: بسیاری از مغایرت‌های مالیاتی ناشی از اشتباهات ثبت‌نامی یا ناآگاهی مؤدیان است؛ از این‌رو، اولویت سازمان اصلاح اطلاعات و کمک به مؤدیان است، نه برخورد صرف.

وی خاطرنشان کرد: پروژه هوشمندسازی و مدیریت ریسک در حوزه ثبت‌نام مؤدیان از سال ۱۴۰۳ آغاز شده، از بهمن‌ماه سال گذشته وارد مرحله عملیاتی شده و نتایج آن به‌تدریج در حال نمایان شدن است. به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، هدف نهایی این برنامه‌ها تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، افزایش شفافیت و تحقق عدالت مالیاتی از طریق بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند است.