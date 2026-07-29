حجتالاسلام محمد صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) توفیق بزرگی است که نصیب خادمان موکب «قائد شهید امام خامنهای (ره)» شده و این موکب به عنوان یکی از پایگاههای اصلی خدمترسانی سازمان اوقاف در مرز خسروی با تمام ظرفیت در حال ارائه خدمات به زائران است.
وی با اشاره به خدمات تغذیهای این موکب افزود: با تلاش شبانهروزی خادمان، روحانیون و کارکنان مجموعه اوقاف، روزانه حدود ۱۰ هزار وعده غذایی شامل صبحانه، ناهار، شام و میانوعده میان زائران توزیع میشود تا بخشی از نیازهای آنان در مسیر سفر معنوی اربعین تأمین شود.
رئیس کمیته فرهنگی ستاد اربعین استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت مرز خسروی به عنوان یکی از گذرگاههای اصلی تردد زائران، تصریح کرد: با توجه به حجم بالای عبور زائران از این مرز، تلاش کردهایم علاوه بر تأمین خدمات رفاهی و تغذیهای، برنامههای فرهنگی، دینی و مشاورههای معنوی نیز برای زائران پیشبینی شود تا آنان با آرامش و آمادگی بیشتری مسیر زیارت را ادامه دهند.
صالحی با اشاره به برنامههای فرهنگی موکب خاطرنشان کرد: روحانیون مستقر در موکب در کنار اجرای برنامههای فرهنگی و مذهبی، پاسخگوی مسائل شرعی و ارائهدهنده مشاورههای دینی به زائران هستند و این خدمات در کنار پذیرایی، بخشی از برنامه جامع خدمترسانی به عاشقان حضرت سیدالشهدا (ع) به شمار میرود.
وی با اشاره به نامگذاری این موکب افزود: خدمترسانی در موکب «قائد شهید امام خامنهای (ره)» امسال با حال و هوایی متفاوت همراه است و خادمان این مجموعه با تأسی از روحیه ایثار، مقاومت و خدمت، این مسئولیت را تنها یک وظیفه اداری نمیدانند، بلکه آن را تکلیفی الهی برای خدمت صادقانه به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) میدانند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: همه ظرفیتهای سازمان اوقاف و امور خیریه استان برای ارائه خدمات شایسته به زائران اربعین در مرز خسروی بسیج شده و این روند تا پایان ایام اربعین با قوت ادامه خواهد داشت.
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