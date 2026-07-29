به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا خاکساری اظهار کرد: استان همدان به‌عنوان میزبان جشنواره تیمی زورخانه‌ای و مهارت‌های فردی نونهالان کشور انتخاب شده است و این رقابت‌ها به مدت ۲ روز برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به سوابق میزبانی استان در سال جاری افزود: ابتدای امسال دومین دوره جشنواره تیمی زورخانه‌ای و مهارت‌های فردی خردسالان کشور و رقابت‌های کشتی پهلوانی به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان برگزار شد و اکنون برای سومین بار همدان میزبانی این رویداد ملی را در رده سنی نونهالان بر عهده گرفته است.

رئیس هیئت ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی همدان درباره جزئیات فنی این مسابقات تصریح کرد: شرکت‌کنندگان در این دوره از رقابت‌ها در رشته‌های مهارت‌های فردی شامل چرخ تیز، چرخ چمنی، میل‌بازی، سنگ و کباده با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

خاکساری در خصوص زمان‌بندی اجرای این جشنواره خاطرنشان کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تیم‌های شرکت‌کننده روز پنج‌شنبه ۲۸ مردادماه از ساعت ۱۴ تا ۱۸ عصر وارد استان خواهند شد و جلسه فنی و مراسم قرعه‌کشی رقابت‌ها نیز رأس ساعت ۲۰ همان شب برگزار می‌شود.

وی در پایان یادآور شد: عملیات اجرایی مسابقات و رقابت ورزشکاران از صبح روز ۲۹ مردادماه آغاز می‌شود تا برترین‌های کشور در رشته‌های تیمی و انفرادی این ورزش اصیل و باستانی مشخص شوند.