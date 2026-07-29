به گزارش خبرنگار مهر، وحید میرحسینی عصر چهارشنبه در نشست ستاد اربعین دادگستری استان کرمانشاه که در پایانه مرزی خسروی برگزار شد، با تسلیت ایام اربعین حسینی و قدردانی از تلاش مسئولان استان، اظهار کرد: امروز در بازدید میدانی از مرز خسروی و گفتوگو با زائران، رضایت عمومی از روند خدماترسانی به خوبی مشهود بود که این موضوع نتیجه تلاش شبانهروزی همه دستگاههای اجرایی، انتظامی، امنیتی و قضایی است.
وی با تقدیر از استاندار کرمانشاه، رئیس کل دادگستری استان، دادستان کرمانشاه، فرماندار قصرشیرین و سایر مدیران حاضر در ستاد اربعین، افزود: خدماتی که امروز در مسیر تردد زائران ارائه میشود، حاصل همدلی و هماهنگی مجموعههای مختلف است و باید این روحیه همکاری برای سالهای آینده نیز حفظ و تقویت شود.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با تأکید بر اینکه مدیران واسطه اجرای صحیح قانون هستند، گفت: مسئولان باید در اجرای قوانین، سه اصل «علم»، «مسئولیتپذیری» و «وفاداری به قانون» را سرلوحه کار خود قرار دهند، چرا که تحقق عدالت و رضایت مردم در گرو اجرای صحیح و بدون سلیقه قوانین است.
میرحسینی با بیان اینکه قوانین باید تا حد امکان به نفع رفاه و آسایش مردم تفسیر و اجرا شوند، تصریح کرد: مدیران نباید در پیچیدگی مقررات، مردم را فراموش کنند، زیرا همه اختیارات و مسئولیتها برای خدمت به مردم است و هدف نهایی اجرای قانون نیز تأمین رفاه، نظم عمومی و حفظ کرامت شهروندان است.
وی یکی از آسیبهای مهم نظام اداری را سلیقهگرایی و ترک تصمیم از سوی برخی مدیران دانست و افزود: مدیری که اختیار قانونی دارد، نباید از تصمیمگیری طفره برود و مردم را از یک دستگاه به دستگاه دیگر ارجاع دهد؛ این موضوع یکی از مهمترین عوامل نارضایتی مردم است.
معاون دادستان کل کشور با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از مسیر تردد زائران، گفت: در کنار رضایت عمومی، برخی مسائل جزئی نیز وجود دارد که باید برای ارتقای کیفیت خدمات مورد توجه قرار گیرد؛ موضوعاتی مانند نحوه جابهجایی زائران از پارکینگها، دریافت کرایه حملونقل، نرخ برخی خدمات و تسهیل دسترسی زائران به پایانه مرزی باید با دقت بیشتری مدیریت شود.
وی تأکید کرد: گاهی یک مشکل کوچک میتواند زحمات گسترده مجموعه خدمترسان را تحت تأثیر قرار دهد، بنابراین مدیران باید علاوه بر نگاه کلان، جزئیات خدمات را نیز به صورت میدانی رصد و مشکلات را در همان محل برطرف کنند.
میرحسینی همچنین به ظرفیت فرهنگی اربعین اشاره کرد و گفت: حرکت عظیم اربعین تنها یک رویداد مذهبی نیست، بلکه جلوهای از همبستگی اجتماعی و تبادل فرهنگی میان ملت ایران و عراق است و باید از این ظرفیت ارزشمند برای تقویت فرهنگ میزبانی و خدمت به زائران بهره گرفت.
وی با اشاره به پیشینه تاریخی کرمانشاه به عنوان دروازه عتبات عالیات، اظهار کرد: فرهنگ میزبانی از زائران در این استان ریشهای تاریخی دارد و امروز نیز این هویت در حال احیا و تقویت است که باید از آن به عنوان یک سرمایه فرهنگی ارزشمند صیانت شود.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در ادامه از مسئولان استان خواست تمامی نیازها، نواقص و پیشنهادهای مرتبط با مرز خسروی را به صورت جمعبندیشده به دادستانی کل کشور ارسال کنند و گفت: بسیاری از مسائل مطرح شده با هماهنگی دستگاههای ملی و وزارتخانههای مرتبط قابل پیگیری است و دادستانی کل کشور با تمام ظرفیت برای رفع این مشکلات در کنار استان خواهد بود.
وی در پایان با تأکید بر استمرار بازدیدهای میدانی و پیگیری مطالبات استان، خاطرنشان کرد: هدف همه دستگاهها باید تسهیل سفر زائران، ارتقای کیفیت خدمات و فراهم کردن شرایطی شایسته برای میزبانی از عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) باشد و دادستانی کل کشور نیز در این مسیر از هیچ حمایتی دریغ نخواهد کرد.
نظر شما