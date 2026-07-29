به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی نماینده ولی‌فقیه در لرستان در پیامی، در پی درگذشت مداح پیش‌کسوت مرحوم حاج «علیرضا قهرمانی» را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت ذاکر اهل‌بیت (ع)، پیر غلام حسینی و یادگار ارزشمند دوران دفاع مقدس، مرحوم حاج علیرضا قهرمانی «ره» را به جامعه مداحان، هیئات مذهبی و عموم مردم شریف لرستان تسلیت عرض می‌نمایم.

این خادم اهل‌بیت عمر پربرکت خویش را در مسیر ستایشگری اهل‌بیت علیهم‌السلام سپری کرد و با حضور در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل، و هشت سال دفاع مقدس، طنین‌اندازِ شور حسینی در میان رزمندگان اسلام بود، و انتخاب ایشان به‌عنوان پیر غلام برتر در اجلاسیه بین‌المللی، گواهی بر عمق اخلاص و خدمت صادقانه ایشان بود.

از خداوند متعال برای آن فقید سعید آمرزش و علو درجات و برای همه بازماندگان صبر و اجر درخواست می‌نمایم، امید است در جوار رحمت واسعه الهی و سفره پرفیض اربابش حضرت اباعبدالله الحسین (ع) متنعم گردد.